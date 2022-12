Einreisebeschränkungen wegen Corona-Welle in China

Peking - Angesichts der heftigen Corona-Welle in China haben mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärft. Die USA verlangen ab Jänner von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Coronatest, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte bereits Italien als erstes europäisches Land verpflichtende Tests für Chinesen bei der Ankunft angeordnet. Die EU-Kommission berät am Donnerstag über ein koordiniertes Vorgehen.

Brunner glaubt noch an Reformen in dieser Legislaturperiode

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) geht weiter davon aus, dass es in der Koalition mit den Grünen zu grundlegenden Reformen im Bereich Glücksspiel und Wertpapierbesteuerung kommen kann. Beim Glücksspiel geht es insbesondere um die Schaffung einer unabhängigen Behörde für die Lizenzvergabe, bei Wertpapieren um die Befreiung von der Kapitalertragssteuer bei nicht-spekulativen Veranlagungen. Beide Projekte stocken derzeit. Krisenbewältigung bleibe 2023 eines der "Hauptthemen".

Ukraine meldet neue russische Raketen-Angriffswelle

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer ungewöhnlich unpolitischen Videobotschaft an die Menschlichkeit seiner Mitbürger appelliert. "Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt", bat Selenskyj Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Am Donnerstagfrüh wurden neue Raketenangriffe gemeldet. Der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, sprach von mehr als 120 Raketen.

Steigende Lebenshaltungskosten machen die größten Sorgen

Wien - Die zunehmend unerschwinglichen Lebenshaltungskosten machen den Österreichern derzeit die größten Sorgen. Das geht aus einer von der Gewerkschaft GPA in Auftrag gegebenen IFES-Studie hervor, die im November und Dezember durchgeführt wurde. 86 Prozent machten sich in diesem Punkt große bzw. gewisse Sorgen, knapp gefolgt vom Thema Einsparungen bzw. Verschlechterungen im Gesundheitssystem, der zunehmenden Schere zwischen Arm und Reich und einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise.

Netanyahus rechts-religiöse Regierung wird vereidigt

Jerusalem - Fast zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel wird die rechts-religiöse Regierung des Siegers Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem vereidigt. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten. Der frühere Langzeit-Ministerpräsident Netanyahu kehrt damit nach eineinhalb Jahren zurück an die Macht. In Israels Geschichte war niemand länger im Amt als der 73-Jährige.

EU und USA fordern von Taliban Ende von Frauen-Arbeitsverbot

Washington/Kabul - Die EU, die USA und elf weitere Länder haben die Aufhebung des in Afghanistan verhängten Arbeitsverbotes für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gefordert. "Die rücksichtslose und gefährliche Anordnung der Taliban, weibliche Mitarbeiter nationaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen vom Arbeitsplatz auszuschließen, gefährdet Millionen von Afghanen, deren Überleben von humanitärer Hilfe abhängt", heißt es in der am Donnerstag publizierten Erklärung.

Serbien kündigt Ende von Kosovo-Straßenblockaden an

Belgrad - Inmitten des sich verschärfenden Konflikts auf dem Balkan zwischen Serbien und dem Kosovo zeichnet sich für die seit 19 Tagen andauernden Straßenblockaden eine Lösung ab. Die Serben werden am Donnerstag in der Früh mit dem Abbau der Barrikaden beginnen, kündigte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Mittwochabend nach einem Treffen mit Serben aus dem nördlichen Kosovo in der serbischen Stadt Raška an. "Es ist ein langwieriger Prozess. Es wird eine Weile dauern."

Mindestens zehn Tote bei Hotelbrand in Kambodscha

Phnom Penh - Bei einem Brand in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, meldeten lokale Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Das Feuer in dem Grand Diamond City Hotel and Casino in Poipet an der Grenze zum benachbarten Thailand sei aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwoch gegen Mitternacht ausgebrochen.

