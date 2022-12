Selenskyj appelliert an Menschlichkeit - Neue Angriffswelle

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer ungewöhnlich unpolitischen Videobotschaft an die Menschlichkeit seiner Mitbürger appelliert. "Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt", bat Selenskyj Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Am Donnerstagfrüh wurden neue Raketenangriffe gemeldet. Der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, sprach von mehr als 120 Raketen.

Einreisebeschränkungen wegen Corona-Welle in China

Peking - Angesichts der heftigen Corona-Welle in China verschärfen mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger. Die USA verlangen ab Jänner von Einreisenden aus China einen negativen Coronatest. Italien führt bereits als erstes europäisches Land verpflichtende Tests bei Chinesen bei der Ankunft durch und fordert eine EU-weitete Testpflicht. Diese wird es vorerst aber nicht geben, auch in Österreich ist laut Gesundheitsministerium keine Testpflicht geplant.

Mindestens 19 Tote bei Hotelbrand in Kambodscha

Phnom Penh - Nach dem Brand in einem Casino-Hotel in Kambodscha ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 19 gestiegen. Bisher seien die sterblichen Überreste von 19 Menschen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Behörden in der Provinz Banteay Meanchey am Donnerstag. Die Opferzahl könne aber noch weiter steigen, da die Feuerwehr viele Teile des ausgebrannten Gebäudekomplexes noch nicht erreicht habe.

Parlament billigt Netanyahus rechts-religiöse Regierung

Jerusalem - Knapp zwei Monate nach der Wahl hat das Parlament in Israel die Regierung des Siegers Benjamin Netanyahu gebilligt. 63 von 120 Abgeordneten stimmten am Donnerstag bei einer Vertrauensabstimmung für die neue Regierung. Es ist die am weitesten rechts stehenden Regierung, die Israel je hatte. Amir Ochana von Netanyahus rechtskonservativer Likud-Partei wurde zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Anschließend begann die Vereidigung der einzelnen Koalitionsmitglieder.

Krise auf dem Balkan entschärft: Kosovo öffnet Grenzübergang

Belgrad - Der Kosovo hat seinen größten Grenzübergang zu Serbien wieder geöffnet. Die Regierung in Pristina reagierte damit am Donnerstag auf Zusagen der serbischen Minderheit im Norden des Landes, Straßenblockaden aufzuheben. Die Sperren waren errichtet worden, nachdem ein früherer serbischer Polizist bei einer Kundgebung festgenommen worden war. Er wurde nun aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt.

Mehr Flexibilität bei Lehrplan-Änderungen geplant

Wien - Die Entwicklung der neuen Lehrpläne für Volks-, Mittelschulen und AHS-Unterstufen, die ab 2023/24 gelten sollen, hat fast fünf Jahre gebraucht. Bis sie flächendeckend ausgerollt sind, dauert es noch einmal so lang. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will mehr Tempo in der Lehrplan-Weiterentwicklung. "In einer sich rasch und ständig verändernden Welt braucht es zukünftig dynamischere, flexiblere Prozesse", so Polaschek in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage.

Usbekistan: Kinder sterben nach Einnahme von Hustensaft

Neu-Delhi - In Usbekistan sind nach Angaben der Behörden 19 Kinder womöglich nach der Einnahme von Hustensaft aus Indien gestorben. Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren wegen des Vertriebs von gepanschten Medikamenten eingeleitet, teilte die Nachrichtenagentur Fergana am Donnerstag mit.

Steirische KPÖ unterstützte Bedürftige mit 291.000 Euro

Graz - Die steirische KPÖ hat am Donnerstag beim "Tag der offenen Konten" - traditionell wenige Tage vor dem Jahreswechsel - wieder dargelegt, wie viel Geld von ihren Polit-Gehältern im Jahr 2022 an bedürftige Menschen weitergegeben wurde: Insgesamt war es in diesem Jahr mit 291.138,34 Euro so viel wie noch nie - vor allem durch das Bürgermeisterinnen-Gehalt von Elke Kahr in Graz. Mit dem Geld wurde 2.226 Personen oder Familien in der Steiermark geholfen, hieß es beim Pressetermin.

