Intensiver russischer Raketenbeschuss in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Regionen der Ukraine sind am Donnerstag massiv mit russischen Raketen beschossen worden. Von insgesamt 69 abgefeuerten Geschossen habe die ukrainische Luftabwehr aber 54 abgefangen, erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschny. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb mindestens ein Mensch bei dem Beschuss. Im mit Russland verbündeten Belarus wurde nach Angaben aus Minsk erstmals eine ukrainische Luftabwehrrakete abgefangen.

Einreisebeschränkungen wegen Corona-Welle in China

Peking - Angesichts der heftigen Corona-Welle in China verschärfen mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger. Die USA verlangen ab Jänner von Einreisenden aus China einen negativen Coronatest. Italien führt bereits als erstes europäisches Land verpflichtende Tests bei Chinesen bei der Ankunft durch und fordert eine EU-weitete Testpflicht. Diese wird es vorerst aber nicht geben, auch in Österreich ist laut Gesundheitsministerium keine Testpflicht geplant.

Kokain im Wert von 100 Mio. Euro in Hamburg beschlagnahmt

Hamburg - Suchtgift-Ermittlern im Hamburger Hafen ist ein empfindlicher Schlag gegen den Kokainschmuggel gelungen. In Containern aus Brasilien und aus Ecuador beschlagnahmten sie fast 3,6 Tonnen des Rauschgifts, wie der Zoll am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Behörde schätzte den Straßenverkaufswert des sichergestellten Rauschgifts auf zumindest 100 Millionen Euro. Die Erfolge seien auch mithilfe der Röntgenkontrolle durch die Containerprüfanlage erzielt worden, erklärte der Zoll.

Mindestens 19 Tote bei Hotelbrand in Kambodscha

Phnom Penh - Bei einem Brand in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der betroffenen Provinz dem US-Sender CNN. Bei den meisten Todesopfern handle es sich um Kambodschaner und Thailänder. Viele Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden.

Netanyahus rechts-religiöse Regierung vereidigt

Jerusalem - Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel ist die Regierung des Siegers Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Bei einer Vertrauensabstimmung stimmten 63 von 120 Knesset-Abgeordneten für und 54 gegen die neue Regierung.

Krise auf dem Balkan entschärft: Kosovo öffnet Grenzübergang

Belgrad - Der Kosovo hat seinen größten Grenzübergang zu Serbien wieder geöffnet. Die Regierung in Pristina reagierte damit am Donnerstag auf Zusagen der serbischen Minderheit im Norden des Landes, Straßenblockaden aufzuheben. Die Sperren waren errichtet worden, nachdem ein früherer serbischer Polizist bei einer Kundgebung festgenommen worden war. Er wurde nun aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt.

Benedikts Gesundheitszustand "ernst aber stabil"

Vatikanstadt - Benedikt XVI. geht es nach Auskunft des Vatikans den Umständen entsprechend gut. "Er ist sehr gelassen", verlautete aus dem früheren Kloster Mater Ecclesiae, in dem der emeritierte Papst seit zehn Jahren lebt. Joseph Ratzinger befinde sich im Schlafzimmer im ersten Stock des ehemaligen Klosters und habe die Messe mit einer Stola auf seinen Schultern mitzelebriert, hieß es.

Mehr Flexibilität bei Lehrplan-Änderungen geplant

Wien - Die Entwicklung der neuen Lehrpläne für Volks-, Mittelschulen und AHS-Unterstufen, die ab 2023/24 gelten sollen, hat fast fünf Jahre gebraucht. Bis sie flächendeckend ausgerollt sind, dauert es noch einmal so lang. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will mehr Tempo in der Lehrplan-Weiterentwicklung. "In einer sich rasch und ständig verändernden Welt braucht es zukünftig dynamischere, flexiblere Prozesse", so Polaschek in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage.

