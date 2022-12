Brasiliens Fußball-Legende Pel� im Alter von 82 gestorben

Sao Paulo - Brasiliens Fußball-Legende Pel� ist tot. Nach langer Behandlung erlag der 82-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) seinem Krebsleiden, wie das Albert-Einstein-Krankenhaus mitteilte. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir", schrieb Pel�s Tochter Kely Nascimento auf Instagram. "Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden." Pel� hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau M�rcia Cibele Aoki.

Intensiver russischer Raketenbeschuss in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Regionen der Ukraine sind am Donnerstag massiv mit russischen Raketen beschossen worden. Von insgesamt 69 abgefeuerten Geschossen habe die ukrainische Luftabwehr aber 54 abgefangen, erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschny. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb mindestens ein Mensch bei dem Beschuss. Im mit Russland verbündeten Belarus wurde nach Angaben aus Minsk erstmals eine ukrainische Luftabwehrrakete abgefangen.

Ukrainische Armee greift Stellungen bei Berdjansk an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigener Darstellung russische Stützpunkte in der Umgebung der Industrie- und Hafenstadt Berdjansk im Südosten des Landes angegriffen. Dabei seien rund 50 russische Soldaten "liquidiert" worden, teilte der Generalstab in Kiew am Donnerstag mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die Militärs in Kiew machten keine Angaben dazu, mit welchen Waffensystemen Berdjansk angegriffen wurde.

Netanyahus rechts-religiöse Regierung vereidigt

Jerusalem - Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel ist die Regierung des Siegers Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Bei einer Vertrauensabstimmung stimmten 63 von 120 Knesset-Abgeordneten für und 54 gegen die neue Regierung.

Belgischer Skifahrer in Tirol tödlich verunglückt

Wien - Ein weiterer tödlicher Skiunfall ist am Donnerstag aus Tirol gemeldet worden: Ein 47-jähriger Belgier verlor - laut einer Zeugenaussage - am frühen Nachmittag im Skigebiet St. Anton (Bezirk Landeck) die Kontrolle über seine Ski. Er kam von der Piste ab, prallte gegen einen Baum und Fels. Der Mann blieb schwer verletzt liegen. Erste Hilfe-Maßnahmen durch die Crew des Notarzthubschraubers und der Pistenrettung blieben ohne Erfolg, der Urlauber starb noch an der Unfallstelle.

Benedikts Gesundheitszustand "ernst aber stabil"

Vatikanstadt - Benedikt XVI. geht es nach Auskunft des Vatikans den Umständen entsprechend gut. "Er ist sehr gelassen", verlautete aus dem früheren Kloster Mater Ecclesiae, in dem der emeritierte Papst seit zehn Jahren lebt. Joseph Ratzinger befinde sich im Schlafzimmer im ersten Stock des ehemaligen Klosters und habe die Messe mit einer Stola auf seinen Schultern mitzelebriert, hieß es.

