NATO-Generalsekretär fordert mehr Waffenlieferungen an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine aufgerufen. "Es mag paradox klingen, aber militärische Unterstützung für die Ukraine ist der schnellste Weg zum Frieden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kreml-Chef Wladimir Putin müsse nämlich davon überzeugt werden, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen werde. Ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland bezeichnete Stoltenberg als legitim.

Schallenberg: Ukraine-Krieg wird uns noch lange begleiten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg rechnet nicht mit einem baldigen Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. "Der Krieg wird uns leider noch lange in das Jahr 2023 hinein begleiten", prognostizierte Schallenberg in einem zum Jahresende geführten APA-Interview. Die Frage, ob eine Lösung eventuell leichter zu erreichen sei, wenn Präsident Wladimir Putin in Russland nicht mehr an der Macht wäre, ließ er offen: "Es liegt nicht an uns auszuwählen, wer verhandelt."

Brasiliens Fußball-Legende Pel� im Alter von 82 gestorben

Sao Paulo - Die brasilianische Fußball-Legende Pel� ist tot. Nach langer Behandlung erlag der 82-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in einem Spital in Sao Paulo seinem Krebsleiden. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir", schrieb Pel�s Tochter Kely Nascimento auf Instagram. "Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden." Die brasilianische Regierung ordnete drei Tage Staatstrauer an. Weltweit verneigten sich Fußballstars wie Neymar oder Cristiano Ronaldo vor ihrem "König".

Weitere sieben Jahre Haft für Suu Kyi in Myanmar

Naypyidaw - Die abgesetzte Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist am Freitag zu einer weiteren, diesmal siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, sprach ein Gericht sie in einem Korruptionsprozess in allen fünf Anklagepunkten schuldig. Insgesamt wurde damit die Friedensnobelpreisträgerin wegen verschiedener angeblicher Vergehen - darunter Anstiftung zum Aufruhr - zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt.

Boliviens Oppositionschef muss vier Monate in Haft bleiben

La Paz - Der bolivianische Oppositionsführer Luis Fernando Camacho kommt nach seiner Verhaftung wegen Staatsstreich-Vorwürfen nicht auf freien Fuß. Ein Gericht in der Hauptstadt La Paz hat in der Nacht auf Freitag eine viermonatige Untersuchungshaft für den Gouverneur der wohlhabenden Region Santa Cruz angeordnet, wie die Behörden in der Folge klarstellten.

Britische Modedesignerin Vivienne Westwood tot

London - Vivienne Westwood ist tot. Die für ihre androgynen Schnitte und provozierenden Slogans bekannte Modedesignerin sei im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigten ihre Agenten am Donnerstagabend der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Britin machte sich seit den 1970er-Jahren auch mit ihrer respektlosen Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen in der Modeszene. Dame Vivienne sei "friedlich und umgeben von ihrer Familie in Clapham, Südlondon" gestorben, hieß es weiter.

Karner will bald Status von Ukrainern in Österreich klären

Wien - Die russische Aggression in der Ukraine dauert schon fast ein Jahr. Damit müssen in Österreich die Vertriebenenkarten Geflohener bis Ende Februar erneuert werden. Dies werde gerade vorbereitet, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im APA-Interview betont. Gleichzeitig will er im ersten Halbjahr "ergebnis-offen" klären, welchen Status die Vertriebenen aus der Ukraine künftig haben.

Polizei muss laut Pürstl attraktiver Arbeitgeber sein

Wien - Die Babyboomer gehen in Pension, dazu kommt eine hohe Fluktuation. "Die Zeit, wo ein Beamter jedenfalls Beamter auf Lebenszeit bleibt, ist ganz allgemein im Staatsdienst vorbei", konstatierte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl im APA-Gespräch. Seine Schlussfolgerung: "Wir müssen schauen, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind." Pürstl räumte ein, dass "zugleich auch die Neuaufnahmen ins Stocken geraten sind".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red