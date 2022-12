NATO-Generalsekretär fordert mehr Waffenlieferungen an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine aufgerufen. "Es mag paradox klingen, aber militärische Unterstützung für die Ukraine ist der schnellste Weg zum Frieden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kreml-Chef Wladimir Putin müsse nämlich davon überzeugt werden, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen werde. Ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland bezeichnete Stoltenberg als legitim.

Schallenberg: Ukraine-Krieg wird uns noch lange begleiten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg rechnet nicht mit einem baldigen Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. "Der Krieg wird uns leider noch lange in das Jahr 2023 hinein begleiten", prognostizierte Schallenberg in einem zum Jahresende geführten APA-Interview. Die Frage, ob eine Lösung eventuell leichter zu erreichen sei, wenn Präsident Wladimir Putin in Russland nicht mehr an der Macht wäre, ließ er offen: "Es liegt nicht an uns auszuwählen, wer verhandelt."

Brasiliens Fußball-Legende Pel� im Alter von 82 gestorben

Sao Paulo - Die brasilianische Fußball-Legende Pel� ist tot. Nach langer Behandlung erlag der 82-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in einem Spital in Sao Paulo seinem Krebsleiden. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir", schrieb Pel�s Tochter Kely Nascimento auf Instagram. "Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden." Die brasilianische Regierung ordnete drei Tage Staatstrauer an. Weltweit verneigten sich Fußballstars wie Neymar oder Cristiano Ronaldo vor ihrem "König".

Hund und Geige: 27.000 Mal wurde 2022 etwas im Zug vergessen

Wien - 27.000 Gegenstände haben Reisende in ÖBB-Zügen im Jahr 2022 vergessen. Das ist eine drastische Steigerung von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Österreichischen Bundesbahnen am Freitag mitteilten. 2021 wurden nur rund 19.000 Fundstücke abgegeben. Rund ein Drittel aller verloren gegangener Gegenstände konnte an die Besitzer zurückgegeben werden.

Britische Modedesignerin Vivienne Westwood tot

London - Vivienne Westwood ist tot. Die für ihre androgynen Schnitte und provozierenden Slogans bekannte Modedesignerin sei im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigten ihre Agenten am Donnerstagabend der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Britin machte sich seit den 1970er-Jahren auch mit ihrer respektlosen Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen in der Modeszene. Dame Vivienne sei "friedlich und umgeben von ihrer Familie in Clapham, Südlondon" gestorben, hieß es weiter.

Weitere sieben Jahre Haft für Suu Kyi in Myanmar

Naypyidaw - Die abgesetzte Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist am Freitag zu einer weiteren, diesmal siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, sprach ein Gericht sie in einem Korruptionsprozess in allen fünf Anklagepunkten schuldig. Insgesamt wurde damit die Friedensnobelpreisträgerin wegen verschiedener angeblicher Vergehen - darunter Anstiftung zum Aufruhr - zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt.

Kleinkinder überlebten nach Autounfall 55 Stunden im Outback

Perth - Drei kleine Kinder haben nach einem Unfall im brütend heißen Outback von Australien mehr als zwei Tage in einem Autowrack überlebt. Die Eltern der ein, zwei und fünf Jahre alten Geschwister waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das Drama sorgte im ganzen Land für Schlagzeilen. Eine Reporterin des Senders 9News sprach angesichts der harschen Bedingungen in der australischen Wildnis von "drei kleinen Wundern".

Opferzahl nach Hotelbrand in Kambodscha steigt

Phnom Penh - Die Anzahl der Todesopfer beim Brand in einem Casino-Hotel in Kambodscha ist nach Angaben der Behörden auf mindestens 25 gestiegen. "Mehrere weitere Leichen sind an diesem Morgen gefunden worden", sagte ein Vertreter der Provinzverwaltung am Freitag. Zuvor waren die Behörden von 19 Toten ausgegangen. Das Feuer war am späten Mittwochabend im Grand Diamond City Hotel und Casino in Poipet an der Grenze zu Thailand ausgebrochen.

