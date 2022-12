Ukraine wehrt neue Drohnenangriffe ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat auch am Freitag Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. Eine nächtliche Welle an Drohnenangriffen sei aber abgewehrt worden, teilte das ukrainische Militär am Freitag mit. Alle 16 russischen "Kamikaze"-Drohnen iranischer Bauart seien abgeschossen worden. Ziel war demnach vor allem die Hauptstadt Kiew. Hier wurden laut Bürgermeister Vitali Klitschko sieben Drohnen abgeschossen. Ein Verwaltungsgebäude sei teilweise zerstört worden.

Putin will mit China stärker militärisch kooperieren

Moskau/Peking/Kiew (Kyjiw) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping im Frühling zu einem Staatsbesuch nach Moskau eingeladen. Putin sagte am Freitag in einer auf der Kreml-Homepage veröffentlichten Videoschaltung mit Xi Jinping, dass die russisch-chinesischen Beziehungen als stabilisierender Faktor immer wichtiger würden und er eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit anstrebe.

23-Jähriger mit Stichverletzungen in Wien aufgefunden

Wien - Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Penzing mit Stichverletzungen auf der Straße aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer sind die Hintergründe zu dem Vorfall, der sich unweit von Schönbrunn ereignet haben dürfte, noch völlig unklar. Der serbische Staatsbürger wurde unweit seiner Wohnadresse gefunden. Er wies mehrere Stichverletzungen auf, von denen eine zunächst lebensgefährlich gewesen sein dürfte.

Luftqualität in Österreich stieg in diesem Jahr großteils

Wien - Die Luftverschmutzung kostet laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich rund sieben Millionen Menschen das Leben. In Österreich steigt die Luftqualität großteils kontinuierlich, auch die vorläufige Bilanz des Umweltbundesamtes zeigt 2022 etwa bei Feinstaub (PM10) eine der niedrigsten Belastungen seit Beginn der Messungen im Jahr 2000, bei Stickstoffdioxid (NO2) eine der niedrigsten Belastungen seit 1990. Bei Ozon (O3) lagen die Werte über jenen der Vorjahre.

Doppelt so viele haben Klimaticket wie erwartet

Wien - Seit seiner Einführung am 26. Oktober 2021 haben sich mehr als 208.000 Menschen in Österreich bereits das Klimaticket geholt, gab das Klimaschutzministerium am Freitag bekannt. Damit wurden die Erwartungen um das Doppelte übertroffen. Vertriebsstatistiken der Verkehrsunternehmen gingen von rund 110.000 Kundinnen bzw. Kunden aus. Mit dem österreichweiten Klimaticket können die Menschen für 1.095 Euro im Jahr österreichweit alle Öffis nutzen.

Wiener Polizei mit Null-Toleranz gegen Silvester-Exzesse

Wien - Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat im Gespräch mit der APA Null-Toleranz bei Silvester-Exzessen angekündigt. Nach entsprechenden Vorfällen vor zwei Jahren am Reumannplatz in Favoriten und Ende Oktober bei Halloween in Linz wurden die Polizeikräfte für die Silvesterfeiern in der Bundeshauptstadt verstärkt. Auch an potenziellen Brennpunkten, etwa in Favoriten, Floridsdorf und in der Donaustadt stehen viele Beamte bereit.

Hanke will Kommunikations-Daten zu Wien Energie vorlegen

Wien - Der Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will die interne Kommunikation in der Causa Wien Energie nicht gänzlich unter Verschluss halten. Er hat im Interview mit der APA am Freitag angekündigt, entsprechende Daten bereitstellen zu wollen. Zuvor hatte das Schiedsgremium der Untersuchungskommission zur Wien Energie befunden, dass ein ÖVP-Antrag auf Beischaffung entsprechender Unterlagen zulässig ist.

50 Corona-Impfschäden in Österreich anerkannt

Wien - 20 Millionen Corona-Impfungen sind bisher verabreicht worden. In 50 Fällen, also im Promillebereich, wurden Impfschäden anerkannt. Die meisten Betroffenen erhielten eine Einmalzahlung. "Wir haben 1.619 Anträge, um es genau zu sagen, erhalten", sagte Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im "Ö1"-Morgenjournal. "Und bei 50 Fällen kam es zu einer Anerkennung des Impfschadens."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red