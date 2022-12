Ukraine wehrt neue Drohnenangriffe ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat auch am Freitag Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. Eine nächtliche Welle an Drohnenangriffen sei aber abgewehrt worden, teilte das ukrainische Militär am Freitag mit. Alle 16 russischen "Kamikaze"-Drohnen iranischer Bauart seien abgeschossen worden. Ziel war demnach vor allem die Hauptstadt Kiew. Hier wurden laut Bürgermeister Vitali Klitschko sieben Drohnen abgeschossen. Ein Verwaltungsgebäude sei teilweise zerstört worden.

Luftqualität in Österreich stieg in diesem Jahr großteils

Wien - Die Luftverschmutzung kostet laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich rund sieben Millionen Menschen das Leben. In Österreich steigt die Luftqualität großteils kontinuierlich, auch die vorläufige Bilanz des Umweltbundesamtes zeigt 2022 etwa bei Feinstaub (PM10) eine der niedrigsten Belastungen seit Beginn der Messungen im Jahr 2000, bei Stickstoffdioxid (NO2) eine der niedrigsten Belastungen seit 1990. Bei Ozon (O3) lagen die Werte über jenen der Vorjahre.

US-Kongressausschuss veröffentlicht Steuerunterlagen Trumps

Washington - Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen hat der US-Kongress Steuerunterlagen des früheren Präsidenten Donald Trump veröffentlicht. Der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses stellte am Freitag Tausende Seiten an Steuerdokumenten Trumps aus den Jahren 2015 bis 2020 ins Netz. Daraus geht nach Angaben des Gremiums hervor, dass Trump in mehreren Jahren kaum oder gar keine Einkommenssteuer auf Bundesebene zahlte, obwohl er sich stets mit seinem Reichtum rühmte.

Länder führen Corona-Testpflicht für China-Reisende ein

Seoul/Berlin/Wien - Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in China verschärfen weitere Länder ihre Kontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik. Auch Spanien und Südkorea kündigten am Freitag Testpflichten an. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das aktuell für "noch nicht notwendig", kündigte aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen an. In Österreich ist laut Gesundheitsministerium derzeit keine Testpflicht geplant.

Großaufgebot der Polizei bei Silvesterfeiern in Österreich

Wien - Die Silvesterfeiern in Österreich finden am Samstag mit einem Großaufgebot der Polizei statt. Nach Ausschreitungen bei Halloween-Partys heuer in Linz und vor zwei Jahren zu Silvester in Wien-Favoriten sind österreichweit 1.000 Polizisten in Uniform und zivil zusätzlich im Einsatz. Besonders auf Krawalle und den Einsatz illegaler Pyrotechnika will man besonders vorbereitet sein. In Wien findet heuer nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder der Silvesterpfad statt.

Arbeiter bei mutmaßlichem IS-Angriff in Syrien getötet

Damaskus - Die Terrormiliz IS verstärkt ihre Angriffe im Bürgerkriegsland Syrien. Am Freitag wurden bei einem mutmaßlichen Angriff des IS auf mehrere Busse in Deir ez-Zor im Osten mindestens zwölf Öl-Arbeiter getötet, wie die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle" mitteilte. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA bestätigte die Attacke und sprach von "terroristischer Aggression". Die Arbeiter waren nach dpa-Informationen auf dem Rückweg von einem Ölfeld in der Provinz.

Vatikan: Benedikts Gesundheitszustand bleibt stabil

Vatikanstadt - Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. bleibt "stabil". "Letzte Nacht konnte der emeritierte Papst gut schlafen. Er nahm gestern Nachmittag auch an der Feier der Heiligen Messe in seinem Zimmer teil. Zurzeit ist sein Zustand stabil", erklärte der vatikanische Pressesprecher, Matteo Bruni, am Freitagnachmittag.

Silvesterfeiern weltweit fast wie vor Corona

Wien/Sydney/Kiew (Kyjiw) - Wenn Milliarden Menschen in der Nacht auf Sonntag - dem 1. Jänner 2023 - das neue Jahr begrüßen, ist die Pandemie anders als in den beiden Vorjahren fast vergessen. Auch in der Ukraine wollen sich viele einen feierlichen Abend mit Neujahrsgeschenken und Festessen nicht nehmen lassen - trotz des Krieges. In Wien wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder groß in der Innenstadt gefeiert.

