Nordkorea feuert laut Südkorea und Japan erneut Raketen ab

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben seiner Nachbarn Südkorea und Japan abermals ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Samstag früh (Ortszeit) seien drei Kurzstreckenraketen aus Nordkorea geortet worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können.

WHO bittet China um mehr Transparenz zu Corona-Fällen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei einem Treffen mit Vertretern Chinas am Freitag mehr Transparenz hinsichtlich des Anstiegs von Corona-Fällen im Land gefordert. Die WHO habe "erneut um das regelmäßige Teilen spezifischer Daten in Echtzeit über die epidemiologische Situation gebeten", erklärte die Organisation. Dazu gehörten "mehr Daten zu genetischer Sequenzierung" sowie Daten zu "Krankenhauseinlieferungen, Intensivstationsauslastung und Todesfällen".

Großaufgebot der Polizei bei Silvesterfeiern in Österreich

Wien - Die Silvesterfeiern in Österreich finden am Samstag mit einem Großaufgebot der Polizei statt. Nach Ausschreitungen bei Halloween-Partys heuer in Linz und vor zwei Jahren zu Silvester in Wien-Favoriten sind österreichweit 1.000 Polizisten in Uniform und zivil zusätzlich im Einsatz. Besonders auf Krawalle und den Einsatz illegaler Pyrotechnika will man besonders vorbereitet sein. In Wien findet heuer nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder der Silvesterpfad statt.

Sozialversicherungen wollen Kompetenzen für Spitäler

Wien - Sozialversicherungschef Peter Lehner will die Kompetenzen für die Spitäler von den Ländern zur Sozialversicherung verlagern. Damit könnte ein österreichweite gemeinsame Steuerung der Spitäler und damit mehr Effizienz erreicht werden, meinte Lehner im APA-Interview. Mit dieser Forderung geht der Dachverbands-Chef in die angelaufenen Verhandlungen über einen neuen Finanzausgleich. Die neun Landes-Ärztekammern würde er gerne zusammenlegen.

Sieben Personen nach Wohnungsbrand in Tirol in Spital

Langkampfen - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Niederbreitenbach (Bezirk Kufstein) Freitagabend sind sieben Personen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert worden. Ein 72-Jähriger erlitt laut Polizei Verbrennungen, sechs weitere Personen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Spital. Die Brandursache war vorerst nicht geklärt.

Unruhen in Bolivien nach Festnahme von Oppositionspolitiker

La Paz - In Bolivien eskalieren nach der Festnahme des Oppositionsführers Luis Fernando Camacho Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei. In der Nacht zum Samstag zündeten Protestierer am Ende eines 24-Stunden-Streiks in Santa Cruz, der Hauptstadt der gleichnamigen Region, Autos und Reifen an. Auf Polizisten wurden Feuerwerkskörper geworfen, diese gingen mit Tränengas gegen die Protestierer vor.

