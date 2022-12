Einige Länder begrüßten schon das neue Jahr

Bairiki - Mit einem farbgewaltigen Riesenfeuerwerk hat die australische Metropole Sydney das neue Jahr begonnen. Drei Stunden nach dem ersten Jahreswechsel am Südsee-Archipel Kiribati ging im Hafen von Sydney um Mitternacht - 14.00 Uhr MEZ - das traditionelle Riesenfeuerwerk in die Luft. Zeitgleich öffnete der Wiener Silvesterpfad.

Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben

Vatikanstadt - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekannt gab. Benedikt war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Ab Montag soll der verstorbene frühere Papst im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit Gläubige Abschied von ihm nehmen können. Die Trauerfeier ist am kommenden Donnerstag geplant.

Trauer in Österreichs Kirche nach Tod Benedikts XVI.

Wien/Vatikanstadt - Mit dem Läuten der Pummerin im Wiener Stephansdom sowie der Glocken der Domkirchen hat Österreichs römisch-katholische Kirche am Samstagvormittag auf das Ableben des emeritierten Papsts Benedikt XVI. reagiert. Kardinal Christoph Schönborn würdigte ihn als "Begleiter und Vorbild", Bischofskonferenz-Vorsitzender Franz Lackner äußerte Dank. Auf mehreren Amtsgebäuden wurde die österreichische Flagge auf halbmast gesetzt, auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen trauerte.

Sozialversicherungen wollen Kompetenzen für Spitäler

Wien - Sozialversicherungschef Peter Lehner will die Kompetenzen für die Spitäler von den Ländern zur Sozialversicherung verlagern. Damit könnte ein österreichweite gemeinsame Steuerung der Spitäler und damit mehr Effizienz erreicht werden, meinte Lehner im APA-Interview. Mit dieser Forderung geht der Dachverbands-Chef in die angelaufenen Verhandlungen über einen neuen Finanzausgleich. Die neun Landes-Ärztekammern würde er gerne zusammenlegen.

Russland greift Ukraine erneut massiv mit Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine kurz vor Neujahr hat es nach Behördenangaben Tote und Verletzte gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte am Samstag in Kiew mit, in der Hauptstadt sei ein älterer Mann getötet, acht Menschen seien verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein Journalist aus Japan, teilte Klitschko mit. Auch aus dem Gebiet Saporischschja wurde über einen Toten bei den Angriffen berichtet.

Putin: Westen nutzt Ukraine zur Zerstörung Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen in seiner Neujahrsansprache vorgeworfen, die Ukraine zu nutzen, um Russland zu zerstören. Russland kämpfe in der Ukraine, um das Vaterland zu verteidigen. Den Ukrainern solle eine echte Unabhängigkeit gesichert werden, sagt er laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS in einer Ansprache vor Soldaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte am Samstag Deutschland für seine Unterstützung.

Zoll griff bis November rund 660.000 Euro Falschgeld auf

Wien - 664.060 Euro Falschgeld sind vom Zoll in diesem Jahr bis November aus dem Verkehr gezogen worden. Seit 2019 hat sich die Summe der Falschgeld-Aufgriffe vervielfacht, hieß es am Samstag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Die große Steigerung sei auch der "neuen Spezialisierung, die mit den neuen Strukturen entstanden ist", zuzurechnen, betonte Ressortchef Magnus Brunner (ÖVP).

Milder Jahreswechsel in Österreich mit Silvester-Rekord

Zürich - Eine milde Südwestströmung und Föhn sorgen für einen extrem milden Jahreswechsel in Österreich. Am Samstag wurde bereits zu Mittag mit 18,3 Grad an der ZAMG-Wetterstation in Aspach (Oberösterreich) der bisherige Silvester-Rekord erreicht - dieser lag mit 18,3 Grad in Berndorf, Niederösterreich, gemessen am letzten Tag des Jahres 2021. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen noch ein wenig, berichteten die Meteorologen.

