Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben

Vatikanstadt - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekannt gab. Benedikt war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Ab Montag soll der verstorbene frühere Papst im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit Gläubige Abschied von ihm nehmen können. Die Trauerfeier ist am kommenden Donnerstag geplant.

Wifo-Chef Felbermayr für Konjunktur zuversichtlich

Wien - Mit höheren Realeinkommen der österreichischen Bevölkerung in den kommenden 2 Jahren begründet Gabriel Felbermayr seine Zuversicht, dass die Konjunktur wieder anspringe. Der Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) führt dies auf die hohen Lohnabschlüssen, die Auswirkungen der ökosozialen Steuerreform sowie die Abschaffung der kalten Progression zurück, die den Konsum unterstützen würden, sagte Felbermayr in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Kroatien führt den Euro ein und wird Schengenland

Zagreb - Das EU-Land Kroatien führt zum Jahreswechsel den Euro als Landeswährung ein. Darüber hinaus tritt das Land an der Adria am Sonntag 00.00 Uhr der grenzkontrollfreien Schengenzone bei. Beide Neuerungen erleichtern Millionen Urlaubern das Leben. Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste sowie oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen. Zuletzt hatte Litauen 2015 den Euro eingeführt, Kroatien ist das 20. Euro-Land.

Schweden übernimmt EU-Ratsvorsitz

Stockholm/Brüssel - Schweden übernimmt zum Jahreswechsel für sechs Monate den EU-Ratsvorsitz. Damit tritt das skandinavische Land die Nachfolge von Tschechien an, das die Ratspräsidentschaft seit dem Sommer 2022 innehatte. Den Schweden kommt damit in der ersten Hälfte des neuen Jahres eine gewichtige Führungs- und Vermittlerrolle in Brüssel zu. In den Fokus wollen sie dabei unter anderem die Themen Sicherheit, Wohlstand sowie demokratische Werte und rechtsstaatliche Prinzipien stellen.

Brasilien: Lula tritt dritte Amtszeit an

Brasilia - Als erster demokratisch gewählter Präsident Brasiliens tritt Luiz In�cio Lula da Silva eine dritte Amtszeit an. Der Links-Politiker legt am Sonntag in der Hauptstadt Bras�lia seinen Amtseid ab. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nehmen an der Zeremonie teil. Nach den Feierlichkeiten ist ein großes Musikfestival mit über 40 Künstlern geplant.

Einige Länder begrüßten schon das neue Jahr

Bairiki - Mit einem farbgewaltigen Riesenfeuerwerk hat die australische Metropole Sydney das neue Jahr begonnen. Drei Stunden nach dem ersten Jahreswechsel am Südsee-Archipel Kiribati ging im Hafen von Sydney um Mitternacht - 14.00 Uhr MEZ - das traditionelle Riesenfeuerwerk in die Luft. Zeitgleich öffnete der Wiener Silvesterpfad.

Russland greift Ukraine erneut massiv mit Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die Ukraine kurz vor Neujahr hat es nach Behördenangaben Tote und Verletzte gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte am Samstag in Kiew mit, in der Hauptstadt sei ein älterer Mann getötet, 16 Menschen seien verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein Journalist aus Japan. Auch aus dem Gebiet Saporischschja wurde über einen Toten berichtet.

Milder Jahreswechsel in Österreich mit bis zu 18,3 Grad

Zürich - Eine milde Südwestströmung und Föhn sind für einen extrem milden Jahreswechsel in Österreich verantwortlich. Samstagmittag wurde mit 18,3 Grad an der ZAMG-Wetterstation in Aspach (Oberösterreich) der bisherige Silvester-Rekord erreicht - dieser lag mit 18,3 Grad in Berndorf, Niederösterreich, gemessen am letzten Tag des Jahres 2021.

