Junger Mann starb bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ternitz - In Niederösterreich ist in der Silvesternacht ein junger Mann bei einem Pyro-Unfall ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge wurde ein 18-Jähriger in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers tödlich verletzt. Er soll sich gemeinsam mit einem Gleichaltrigen über einen Böller gebeugt haben, der schließlich zündete. Die zweite involvierte Person erlitt schwere Blessuren.

Gewessler erwartet "Bewegung" beim Klimaschutzgesetz

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist "zuversichtlich", dass in die Gespräche über das seit zwei Jahren ausständige Klimaschutzgesetz wieder "Bewegung" kommt. "Wir werden auch bei diesem Gesetz auf einen grünen Zweig kommen", meinte sie im APA-Interview zur bisherigen Blockade der ÖVP. Energie werde sicher auch ein "großes Thema" bei der anstehenden Regierungsklausur sein. Bei der Sanierungsoffensive freut sich Gewessler über fast 100.000 Anträge und Registrierungen.

Neujahrskonzert unter der Leitung von Welser-Möst

Wien - Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wird am Sonntag das neue Jahr wieder festlich-musikalisch eingeläutet: Franz Welser-Möst führt zum dritten Mal in seiner Karriere die Wiener Philharmoniker durch das traditionelle Neujahrskonzert aus dem Klassiktempel der Bundeshauptstadt. Und auch 2023 wird das musikalische Großereignis wieder in fast 100 Ländern der Welt zu sehen sein - dank der ORF-Übertragung mit 15 Kameras.

Neujahrsbaby 2023 dürfte aus der Steiermark kommen

Leoben - Das Neujahrsbaby des Jahres 2023 dürfte aus der Steiermark kommen. Die kleine Johanna kam 40 Sekunden nach Mitternacht im Landeskrankenhaus Hartberg zur Welt. Das Mädchen ist 51 cm groß und wiegt 3.680 Gramm. Die Mutter und ihr erstes Kind seien wohlauf, teilte das LKH Hartberg mit. Nur wenige Augenblicke später um 0.01 Uhr kam in Leoben Nic auf die Welt. Der junge Steirer wiegt 3.750 Gramm und ist 55 cm groß. Mutter und Kind gehe es gut, hieß es seitens des LKH Leoben.

Papst gedenkt Vorgänger Benedikt bei Neujahrsmesse

Vatikanstadt - Unter dem Eindruck des Todes des früheren katholischen Kirchenoberhaupts Benedikt XVI. beginnt Papst Franziskus das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom. Bei dem Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter Maria am Sonntag um 10.00 Uhr dürfte der Pontifex wie schon bei seinen Ansprachen an Weihnachten um Frieden auf der Welt bitten.

Brasilien: Lula tritt dritte Amtszeit an

Brasilia - Als erster demokratisch gewählter Präsident Brasiliens tritt Luiz In�cio Lula da Silva eine dritte Amtszeit an. Der Links-Politiker legt am Sonntag in der Hauptstadt Bras�lia seinen Amtseid ab. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nehmen an der Zeremonie teil. Nach den Feierlichkeiten ist ein großes Musikfestival mit über 40 Künstlern geplant.

Kroatien führt den Euro ein und wird Schengenland

Zagreb - Das EU-Land Kroatien hat in der Neujahrsnacht zwei entscheidende Neuerungen vollzogen: Um Mitternacht führte das Land an der Adria den Euro als Landeswährung ein - und trat zugleich der grenzkontrollfreien Schengen-Zone bei. Beides erleichtert auch Millionen Urlaubern das Leben. Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste sowie oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen.

Zahlreiche Länder begrüßten mit großen Feiern das neue Jahr

Paris/Sydney/Berlin - Nach den verhaltenen Neujahrsfesten der vergangenen beiden Jahre haben in vielen Ländern der Welt Menschen das Jahr 2023 mit großen öffentlichen Feiern begrüßt. Als eine der ersten großen Metropolen läutete das australische Sydney das neue Jahr mit einem gigantischen Feuerwerk ein. Auch in Berlin, Paris und London feierten die Menschenmassen wieder auf den Straßen. In der Paris drängten sich etwa eine Million Menschen auf den Champs-�lys�es.

