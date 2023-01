18-Jähriger starb bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ternitz/Lichtenau im Waldviertel - In St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), ist in der Silvesternacht ein 18-Jähriger bei der Explosion eines Pyro-Gegenstandes ums Leben gekommen. Die sogenannte Kugelbombe hatte nach Polizeiangaben zu früh gezündet. Drei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. In Lebensgefahr schwebte indes das Opfer eines Böllerunfalls im Bezirk Krems.

Zahlreiche Länder begrüßten mit großen Feiern das neue Jahr

Paris/Sydney/Berlin - Nach den verhaltenen Neujahrsfesten der vergangenen beiden Jahre haben in vielen Ländern der Welt Menschen das Jahr 2023 mit großen öffentlichen Feiern begrüßt. Als eine der ersten großen Metropolen läutete das australische Sydney das neue Jahr mit einem gigantischen Feuerwerk ein. Auch in Berlin, Paris und London feierten die Menschenmassen wieder auf den Straßen. In Paris drängten sich etwa eine Million Menschen auf den Champs-�lys�es.

Klimaaktivisten wollten Neujahrskonzert stören

Wien - Klimaaktivisten wollten offenbar am Sonntag beim Wiener Neujahrskonzert mit einer Störaktion auf den Klimawandel aufmerksam machen. Die sechs Personen wurden von Beamten erkannt und noch vor einer möglichen Aktion angehalten, bestätigte eine Sprecherin der APA einen Bericht des "Kurier".

17-Jährige im Wiener Stadtpark vergewaltigt

Wien - Die Wiener Polizei hatte in der Silvesternacht rund 1.900 Einsätze zu absolvieren. Im Stadtpark wurde eine 17-Jährige gegen 1.20 Uhr von drei Männern sexuell missbraucht und vergewaltigt. Als Freundinnen nach der Jugendlichen Ausschau hielt, flüchteten die Unbekannten. Eine Streifung verlief erfolglos, berichtete die Polizei.

Oö.-steirisches Kopf-an-Kopf-Rennen um Neujahrsbaby 2023

Wels/Leoben - Oberösterreich und die Steiermark liefern sich heuer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Neujahrsbaby. Die kleine Minel aus Wels kam laut Land Oberösterreich um 0.00 Uhr im Klinikum Wels-Grieskirchen zur Welt, Johanna aus der Steiermark um 40 Sekunden nach Mitternacht im Landeskrankenhaus Hartberg. Bei Minel lag zunächst keine Sekundenangabe vor, sie dürfte aber laut APA-Recherchen das Näschen knapp vorne haben.

Neujahrsmesse: Papst betete für verstorbenen Vorgänger

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Sonntag bei der Neujahrsmesse im Petersdom für seinen am Samstag verstorbenen Vorgänger Benedikt XVI. gebetet und seinen Dienst in der Kirche gewürdigt. "Wir alle schließen uns mit einem Herzen und einer Seele zusammen, im Danken an Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche", sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner sonntäglichen Ansprache.

Zwei junge Türkinnen sterben bei Verkehrsunfall in Tirol

Musau - Zwei junge Türkinnen im Alter von 24 und 27 Jahren sind in der Silvesternacht bei einem Zusammenstoß zweiter Pkw auf der Fernpassstraße (B179) bei Musau (Bezirk Reutte) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen - ein im Auto der Frauen mitfahrender 29-jähriger Landsmann sowie zwei deutsche Insassen des zweitbeteiligten Autos - wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Schwerverletzten wurden mit der Rettung in die Krankenhäuser Reutte und Kempten eingeliefert.

Mehrere Tote durch Explosion vor Kabuler Militärflughafen

Kabul - In Afghanistan sind bei einer Explosion vor einem militärischen Flughafen in Kabul mehrere Menschen getötet worden. "Heute Morgen gab es eine Explosion außerhalb des Militärflughafens von Kabul, bei der mehrere unserer Bürger getötet und verletzt wurden", sagte der Sprecher des Innenministeriums, Abdul Nafi Takor, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Näheres sei noch nicht bekannt, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

