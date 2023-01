18-Jähriger starb bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ternitz/Lichtenau im Waldviertel/Linz - Wie schon im Vorjahr ist in Niederösterreich ein Mensch nach einem Böllerunfall in der Silvesternacht ums Leben gekommen. Eine zu früh gezündete Kugelbombe führte in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz zum Tod eines 18-Jährigen, drei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. In Lebensgefahr schwebte ein Opfer eines weiteren Böllerunfalls im Bezirk Krems.

Neujahrskonzert: Welser-Möst polierte das Familiensilber

Wien - Am Ende konnte Franz Welser-Möst das fast vergessene Familiensilber der Strauß-Dynastie im Goldenen Saal des Musikverein mit philharmonischer Politur ungestört zum Funkeln bringen. Sechs Klimaaktivisten der Letzten Generation wurden von der Polizei in der Pause des Neujahrskonzerts 2023 angehalten, bevor sie etwaige Protestaktionen starten konnten. Eine Unterbrechung des musikalischen, in alle Welt ausgestrahlten Großereignisses wurde damit verhindert.

Zahlreiche Länder begrüßten mit großen Feiern das neue Jahr

Paris/Sydney/Berlin - Nach den verhaltenen Neujahrsfesten der vergangenen beiden Jahre haben in vielen Ländern der Welt Menschen das Jahr 2023 mit großen öffentlichen Feiern begrüßt. Als eine der ersten großen Metropolen läutete das australische Sydney das neue Jahr mit einem gigantischen Feuerwerk ein. Auch in Berlin, Paris und London feierten die Menschenmassen wieder auf den Straßen. In Paris drängten sich etwa eine Million Menschen auf den Champs-�lys�es.

369 Verkehrstote in Österreich im Jahr 2022

Wien/Österreich-weit - 369 Menschen sind im Jahr 2022 auf Österreichs Straßen laut vorläufiger Statistik des Innenministeriums (BMI) tödlich verunglückt. Nur in den Jahren 2020 und 2021 sind mit 344 bzw. 362 weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Das ist die drittniedrigste Bilanz seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1950. Die Zahl der Kinder im Alter bis 14 Jahre, die starben, war mit 14 jedoch doppelt so hoch wie 2021, da waren es sechs.

Neujahrsmesse: Papst betete für verstorbenen Vorgänger

Vatikanstadt/Mariazell - Papst Franziskus hat am Sonntag bei der Neujahrsmesse im Petersdom für seinen am Samstag verstorbenen Vorgänger Benedikt XVI. gebetet und seinen Dienst in der Kirche gewürdigt. "Wir alle schließen uns mit einem Herzen und einer Seele zusammen, im Danken an Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche", sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner sonntäglichen Ansprache.

Umstrittenes Öko-Siegel für Atomenergie und Gas in Kraft

EU-weit/Brüssel - Ab Sonntag gelten Atomenergie und Gas in der Europäischen Union als "nachhaltig". Die sogenannte Taxonomie-Verordnung von 2020 wird um diese beiden Energiequellen erweitert. Die Verordnung sieht eine Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und damit verbundene Vorgaben für die Vermarktung von Finanzmarktprodukten vor. Wer Fonds oder Ähnliches als "ökologisch" deklarieren will, muss die Anteile an nachhaltigen Investitionen offenlegen.

