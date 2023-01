Neujahr: Van der Bellen für innenpolitische Generalsanierung

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen appelliert in seiner Neujahrsansprache dafür, trotz aller Befürchtungen und negativer Erwartungen kein vorschnelles Urteil über das Jahr 2023 zu fällen. Es sei wichtig, "dass man die Hoffnung zulässt", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Sonntagabend im ORF ausgestrahlt wird. Den innenpolitischen "Wasserschaden", von dem er im Oktober angesichts ÖVP-Affäre gesprochen hatte, sieht Van der Bellen noch nicht behoben.

Neujahrskonzert: Welser-Möst polierte das Familiensilber

Wien - Am Ende konnte Franz Welser-Möst das fast vergessene Familiensilber der Strauß-Dynastie im Goldenen Saal des Musikverein mit philharmonischer Politur ungestört zum Funkeln bringen. Sechs Klimaaktivisten der Letzten Generation wurden von der Polizei in der Pause des Neujahrskonzerts 2023 angehalten, bevor sie etwaige Protestaktionen starten konnten. Eine Unterbrechung des musikalischen, in alle Welt ausgestrahlten Großereignisses wurde damit verhindert.

18-Jähriger starb bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ternitz/Lichtenau im Waldviertel/Linz - Wie schon im Vorjahr ist in Niederösterreich ein Mensch nach einem Böllerunfall in der Silvesternacht ums Leben gekommen. Eine zu früh gezündete Kugelbombe führte in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz zum Tod eines 18-Jährigen, drei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. In Lebensgefahr schwebte ein Opfer eines weiteren Böllerunfalls im Bezirk Krems.

Weiter schwere Kämpfe bei ostukrainischer Stadt Bachmut

Bachmut - Im Verlauf schwerer Kämpfe um die ostukrainische Frontstadt Bachmut haben russische Truppen nach ukrainischer Darstellung schwere Verluste erlitten. Wie der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Sonntag mitteilte, seien allein am Vortag rund 170 russische Soldaten getötet worden. Weitere 200 Russen seien bei Versuchen, die Stadt anzugreifen, verwundet worden. Tscherewatyj sprach von einem "Fließband des Todes" für die Angreifer.

Eine Tote und zwei Schwerverletzte beim Skifahren in Tirol

Hintertux - Eine 28-jährige Niederländerin ist am Neujahrstag am Hintertuxer Gletscher in Tirol tödlich verunglückt. Die Frau stürzte auf einem eisigen Steilstück, rutschte rund 100 Meter über die Piste talwärts, durchbrach ein Fangnetz und wurde 20 Meter in freiem Flug gegen einen Baum geschleudert. Eine 27-jährige Freundin der Frau stürzte fast zeitgleich und wurde schwer verletzt, eine halbe Stunde später erlitt eine Deutsche nach einem Sturz an derselben Stelle schwere Verletzungen.

IWF rechnet mit hartem Jahr für die Weltwirtschaft

Washington - Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2023. Das neue Jahr werde schwieriger als das alte, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Sonntag im US-Sender CBS. "Warum? Weil die drei wichtigsten Wirtschaftsräume - die USA, EU und China - gleichzeitig schwächeln." Sie gehe davon aus, dass die Hälfte der EU-Staaten 2023 in der Rezession seien, weltweit werde es ein Drittel sein.

Kroatien bei Schengen: Von der Leyen traf Plenković

Zagreb - Mit einem Treffen auf dem nunmehr ehemaligen Grenzübergang Bregana haben am Sonntag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar und der kroatische Regierungschef Andrej Plenković symbolisch den Schengen- und Eurobeitritt Kroatiens begangen. Alle drei sprachen von einem historischen Tag für das jüngste EU-Land. "Heute, am 1. Jänner 2023, hat Kroatien all seine strategischen, politischen und staatlichen Ziele erreicht."

Lula als brasilianischer Präsident vereidigt

Brasilia - Luiz In�cio Lula da Silva ist als neuer Präsident Brasiliens vereidigt worden. Der 77-Jährige legte am Sonntag im Kongress seinen Amtseid ab. Zuvor war er mit seiner Ehefrau Janja sowie dem neuen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin und dessen Frau in einem offenen Rolls Royce durch die Hauptstadt Bras�lia gefahren. Tausende Anhänger jubelten ihm zu. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nahmen an der Amtseinführung teil.

