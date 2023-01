Emeritierter Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Vatikanstadt - Die öffentliche Aufbahrung des Leichnams des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Petersdom hat begonnen. Hunderte Gläubige standen im Vatikan bereits vor Öffnung der Tore am Montag Schlange, um dem am Samstag verstorbenen früheren Pontifex die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam Joseph Ratzingers wird drei Tage lang bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag öffentlich aufgebahrt sein.

Weitere Ermittlungen nach Pyro-Unfällen in Niederösterreich

Lichtenau im Waldviertel/Ternitz - In Niederösterreich waren nach schweren Pyro-Unfällen in der Silvesternacht zu Wochenbeginn Ermittlungen im Gange. Zum Vorfall in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) ist laut Polizeisprecher Stefan Loidl bekannt, dass der verletzte 16-Jährige den Böller der Kategorie F4 im November illegal in Tschechien gekauft hatte. Der Jugendliche schwebte am Montag ebenso weiterhin in Lebensgefahr wie ein 18-Jähriger nach einer Kugelbomben-Explosion in Ternitz (Bezirk Neunkirchen).

Vier Tote nach Hubschrauber-Kollision in Australien

Canberra - An der australischen Gold Coast sind zwei Hubschrauber in der Luft kollidiert. Medienberichten zufolge sollen mindestens vier Menschen bei dem Unglück gestorben und sechs weitere verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sein. Insgesamt seien 13 Menschen an Bord der Helikopter gewesen, als die Rotoren miteinander in Kontakt gekommen seien, twitterte der "Queensland Ambulance Service".

Staat investiert weitere 400 Mio. Euro in Breitbandausbau

Wien - Für Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird 2023 entscheidend, um Österreich bei der Digitalisierung voran und auf die Höhe der Zeit zu bringen: "Ich will das vor uns liegende Jahr wirklich nutzen, um in den Bereichen Konnektivität, digitale Services und Bildung viel umzusetzen." Zusätzlich zu den 1,4 Mio. Euro, die der Staat zuletzt in den Breitbandausbau investiert hat, werden daher bis 2026 weitere 400 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, kündigte Tursky an.

800 Passagiere sitzen seit einer Woche auf Kreuzfahrtschiff

Adelaide - Die rund 800 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes haben zwischen Neuseeland und Australien rund eine Woche nicht an Land gehen dürfen. An der Außenwand des Luxusliners habe sich sogenanntes Biofouling gebildet, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Eine solche Ansiedlung von Organismen kann zur Einschleppung und Verbreitung nicht-einheimischer Arten führen. Am Montag war die "Viking Orion" aber laut der Website vesselfinder.com endlich auf dem Weg nach Melbourne.

Bitcoin-Betrüger richten Schaden in Höhe von 13 Mio. Euro an

Wien - Ein 58-jähriger Österreicher und sein 81 Jahre alter Vater haben mit betrügerischem Bitcoin-Handel EU-weit einen enormen Schaden in Höhe von 13 Millionen Euro verursacht. Die Männer zogen über 100 Betroffene über den Tisch. Die Opfer stammten hauptsächlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, einige auch aus anderen EU-Ländern. Die Betrüger, die bis 2020 aktiv waren, wurden bereits festgenommen und am Wiener Landesgericht verurteilt.

Japans Kaiser und seine Familie grüßen das Volk zu Neujahr

Tokio - Japans Kaiser Naruhito und seine Familie haben zum Beginn des neuen Jahres Tausende Menschen vom Balkon ihres Palasts gegrüßt. "Ich hoffe, dass dieses Jahr ein friedliches und gutes Jahr für Sie alle wird", sagte der Monarch am Montag hinter einer Schutzmaske auf dem verglasten Balkon des Chowa-Den-Palasts in Tokio, vor dem sich die Bürgerinnen und Bürger bei Sonnenschein mit wehenden Nationalfähnchen eingefunden hatten.

