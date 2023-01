Knapp 375.000 Personen zu Jahresende arbeitslos gemeldet

Wien - Ende Dezember waren 374.871 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon waren 65.653 Personen in Schulungen, teilt das Arbeitsministerium am Montag mit. Damit lag die Arbeitslosenquote am Jahresende bei 7,4 Prozent. Über das Gesamtjahr gerechnet ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent. Das ist laut Ministerium der niedrigste Wert seit 2008.

Emeritierter Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Vatikanstadt - Der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist seit Montag im Petersdom in Rom aufgebahrt. Hunderte Gläubige standen im Vatikan bereits vor Öffnung der Tore Schlange, um dem am Samstag verstorbenen früheren Pontifex die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam Joseph Ratzingers wird bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag öffentlich aufgebahrt bleiben.

Toter in Wien wurde offenbar erschlagen

Wien - Nachdem ein 74 Jahre alter Mann am Neujahrstag tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden worden ist, hat die Obduktion als Todesursache stumpfe Gewalt gegen den Kopf ergeben. Freunde hatten den Toten am Sonntag gegen 11.40 Uhr gefunden. Sie hatten zuvor gemeinsam die Silvesternacht mit dem 74-Jährigen verbracht und gegen 0.30 Uhr zuletzt Kontakt. Was in der Zeit bis zum Fund der Leiche passierte, wird vom Landeskriminalamt "auf Hochtouren" ermittelt.

Neue Daten: Covid-Impfung verhindert Spitalsaufnahmen stark

Vancouver - Auch wenn manche Experten die Covid-19-Pandemie in eine Influenza-ähnliche Situation mit ständiger Verbreitung samt saisonalen Spitzen übergehen sehen, die Gefahr bleibt. Kanadische Experten haben jetzt mit Daten aller Covid-19-Erkrankten der Provinz British Columbia den Schutzfaktor der Impfung bezüglich schwerer Verläufe belegt: Die Covid-19-Impfung verschiebt die Häufigkeit von Spitalsaufnahmen altersmäßig dramatisch und reduziert sie insgesamt stark.

Ukraine - Russische Drohnenangriffe auf Kiew und Umgebung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat in der fünften Nacht in Folge die Ukraine mit Kampfdrohnen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew teilte Bürgermeister Vitali Klitschko Montagfrüh mit, dass Energie-Infrastruktur bei den Angriffen beschädigt worden sei. Es gebe Stromausfälle in der Stadt, die sich auch auf die Wärmeversorgung auswirkten, sagte er. Die Wasserversorgung laufe aber normal.

Staat investiert weitere 400 Mio. Euro in Breitbandausbau

Wien - Für Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird 2023 entscheidend, um Österreich bei der Digitalisierung voran und auf die Höhe der Zeit zu bringen: "Ich will das vor uns liegende Jahr wirklich nutzen, um in den Bereichen Konnektivität, digitale Services und Bildung viel umzusetzen." Zusätzlich zu den 1,4 Mio. Euro, die der Staat zuletzt in den Breitbandausbau investiert hat, werden daher bis 2026 weitere 400 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, kündigte Tursky an.

Vier Tote nach Hubschrauber-Kollision in Australien

Canberra - Helikopter-Rundflüge über der berühmten Gold Coast an der australischen Ostküste sind in einer Tragödie geendet: Zwei Hubschrauber kollidierten am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) in der Nähe des Themenparks Sea World in der Luft. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, drei weitere befanden sich in Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Gary Worrell mit.

Weitere Ermittlungen nach Pyro-Unfällen in Niederösterreich

Lichtenau im Waldviertel/Ternitz - In Niederösterreich waren nach schweren Pyro-Unfällen in der Silvesternacht zu Wochenbeginn Ermittlungen im Gange. Zum Vorfall in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) ist laut Polizeisprecher Stefan Loidl bekannt, dass der verletzte 16-Jährige den Böller der Kategorie F4 im November illegal in Tschechien gekauft hatte. Der Jugendliche schwebte am Montag ebenso weiterhin in Lebensgefahr wie ein 18-Jähriger nach einer Kugelbomben-Explosion in Ternitz (Bezirk Neunkirchen).

