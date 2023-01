Emeritierter Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Vatikanstadt - Der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist seit Montag im Petersdom in Rom aufgebahrt. Hunderte Gläubige standen im Vatikan bereits vor Öffnung der Tore Schlange, um dem am Samstag verstorbenen früheren Pontifex die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam Joseph Ratzingers wird bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag öffentlich aufgebahrt bleiben. Am Montag pilgerten allein bis 14 Uhr circa 40.000 Personen zu Benedikts Leichnam.

Knapp 375.000 Personen zu Jahresende arbeitslos gemeldet

Wien/Innsbruck - Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich im Vorjahr in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen sehr positiv entwickelt: Ende Dezember waren 374.871 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon waren 65.653 Personen in Schulungen, teilt das Arbeitsministerium am Montag mit. Damit lag die Arbeitslosenquote am Jahresende bei 7,4 Prozent. Für das Gesamtjahr ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent, laut Ministerium der niedrigste Wert seit 2008.

Ab Herbst kommen neue Lehrpläne

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat am Montag die lange erwarteten Lehrpläne für Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe ab dem Schuljahr 2023/24 erlassen. Gegenüber der Begutachtung hat es laut einer Aussendung Änderungen bei den Bereichen Finanzbildung und Politische Bildung gegeben. Außerdem wurden die umfassende Landesverteidigung und die Sozialpartnerschaft stärker verankert. Künftig soll eine Kommission laufend punktuelle Änderungen der Lehrpläne prüfen.

Weitere Ermittlungen nach Pyro-Unfällen in Niederösterreich

Lichtenau im Waldviertel/Ternitz - In Niederösterreich waren nach schweren Pyro-Unfällen in der Silvesternacht zu Wochenbeginn Ermittlungen im Gange. Zum Vorfall in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) ist laut Polizeisprecher Stefan Loidl bekannt, dass der verletzte 16-Jährige den Böller der Kategorie F4 im November illegal in Tschechien gekauft hatte. Der Jugendliche schwebte am Montag ebenso weiterhin in Lebensgefahr wie ein 18-Jähriger nach einer Kugelbomben-Explosion in Ternitz (Bezirk Neunkirchen).

Russland räumt Dutzende Tote nach ukrainischem Angriff ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat mit einem Luftangriff Dutzende russische Soldaten in einer Unterkunft im von Russland besetzten Donbass getötet. Das bestätigte das russische Verteidigungsministerium am Montag und sprach von 63 Toten. Das ukrainische Militär meldete sogar 400 Tote und 300 Verletzte. Russland nahm seinerseits erneut die Ukraine mit Drohnen unter Feuer.

Anspruch auf Pflegekarenz soll ausgeweitet werden

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) will den Rechtsanspruch auf Pflegekarenz für pflegende Angehörige von vier Wochen auf drei Monate verlängern. "Wir werden uns jetzt intensiv daran machen, insgesamt die Situation in der Pflege zu verbessern und dazu gehört auch Pflegekarenz", sagte Rauch am Montag im Interview mit dem Ö1-"Morgenjournal". Die Änderung soll nach seinem Wunsch noch im ersten Quartal kommen. Evaluieren will Rauch außerdem das Modell der Pflegeteilzeit.

Fans nehmen Abschied von Brasiliens Fußball-Legende Pel�

Santos - Im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos läuft seit Montag die für 24 Stunden angesetzte Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pel�. Zahlreiche Fans zogen an dem in der Spielfeldmitte des Est�dio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.

Aufhebung der Immunität von zwei EU-Abgeordneten beantragt

Brüssel/Straßburg/EU-weit - In Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal rund um das Europaparlament haben die belgischen Behörden die Aufhebung der parlamentarischen Immunität zweier Abgeordneter beantragt. Wie das Parlament mitteilte, hat Präsidentin Roberta Metsola das entsprechende Eilverfahren eingeleitet. Welche Abgeordneten betroffen sind, teilte das Parlament nicht mit. Nach dpa-Informationen handelt es sich um die Sozialdemokraten Marc Tarabella aus Belgien sowie Andrea Cozzolino aus Italien.

Wiener Börse startet mit Gewinnen ins neue Jahr, ATX legt 1,1 % zu

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,1 Prozent und 3.159,71 Punkten. Auch andere Börsen legten zu. Der erste Handelstag des Jahres verlief ruhig. Kursbewegende Nachrichten gab es kaum, zudem schlugen sich die Feiertage in vielen Ländern in geringer Aktivität nieder. Unterstützt wurden die Märkte von den Gaspreisrückgängen. Gut gesucht waren Aktien von Lenzing sowie die Ölwerte SBO und OMV.

