Neuer US-Kongress kommt erstmals zusammen

Washington - Nach den Parlamentswahlen im November kommt der US-Kongress am Dienstag (12.00 Uhr Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) erstmals in neuer Konstellation zusammen. Die Republikaner übernehmen dann die Kontrolle im Repräsentantenhaus - im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Bei der Kongresswahl Anfang November waren alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben worden.

Wieder lange Schlange vor Petersdom für Benedikt XVI.

Vatikanstadt - Auch am zweiten Tag der Aufbahrung von Benedikt XVI. hat sich am Dienstag vor dem Eingang des Petersdoms im Vatikan eine lange Schlange Trauernder gebildet, die dem früheren Oberhaupt der katholischen Kirche die letzte Ehre erweisen wollen. Viele Pilger reisten aus verschiedenen Teilen Italiens und aus mehreren Ländern an. Der emeritierte Papst ist noch bis Mittwoch aufgebahrt. Begleitet wird der Abschied des früheren Papstes von einem großen Sicherheitsaufgebot.

Kiew meldet Artillerieschlag gegen russische Truppen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine hat das ukrainische Militär den russischen Streitkräften nach eigenen Angaben mit einem Artillerieangriff schwere Verluste zugefügt. Nahe der Ortschaft Tschulakiwka sei den Ukrainern ein Treffer gegen feindliche Truppen und Militärtechnik gelungen, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mit. "Die Verluste des Gegners belaufen sich auf 500 Tote und Verletzte", hieß es.

Rechtsextremer israelischer Minister besuchte Tempelberg

Jerusalem - Trotz Warnungen hat Israels rechtsextremer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, am Dienstag erstmals seit seinem Amtsantritt den Tempelberg in Jerusalem besucht. Israelischen Medienberichten zufolge kam er am frühen Morgen in Polizeibegleitung zu der heiligen Stätte in der Altstadt. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte zuvor vor einen solchen Besuch Ben-Gvirs gewarnt und mit einer neuen schweren Eskalation gedroht.

Wöginger glaubt an Einigung auf neues Korruptionsstrafrecht

Wien - Das neue Korruptionsstrafrecht könnte laut ÖVP-Klubobmann August Wöginger bald in trockenen Tüchern sein: "Da wird ja schon seit Wochen intensiv auf Klubebene daran gearbeitet und das kann natürlich ein Themenbereich sein, der in den nächsten Wochen fertig werden könnte", sagte Wöginger im APA-Interview. Trotz bisherigen Zögerns der ÖVP bekannte sich Wöginger grundsätzlich zur Reform: "Wir wollen natürlich, dass es hier auch zu einer Lösung kommt."

Kunden spüren fallende Gaspreise erst in "einigen Monaten"

Wien - Die zuletzt deutlich gesunkenen Großhandelspreise für Gas werden erst in einigen Monaten bei den Endkundinnen und -kunden ankommen. Das sagte E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Was die Kunden jetzt für ihr Gas zahlen, "das sind Preise, die sich auf Grund einer Beschaffung durch die Energieunternehmen ergeben, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat", so Urbantschitsch. Eine baldige Erleichterung könnte es aber für Neukunden geben.

Aretha Franklin für "Rolling Stone"-Magazin beste Sängerin

Los Angeles - US-Soulsängerin Aretha Franklin ("Respect") führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins "Rolling Stone" an. So weit, so nachvollziehbar. Für deutlich mehr Verwunderung sorgte hingegen, dass es die fünffache Grammy-Gewinnerin C�line Dion gar nicht erst unter die Top 200 geschafft hat.

