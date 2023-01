Weiter Debatte um Medikamentenengpässe in Österreich

Wien - Die Debatte um die Versorgung mit Medikamenten geht weiter: Aktuell sind laut Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) mehr als 540 Arzneimittel nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer kritisierte im Ö1-Morgenjournal die Abhängigkeit in der Herstellung von Asien. Andreas Windischbauer, Präsident des Verbands der Arzneimittelgroßhändler (Phago), sieht in einem "Krisenlager" eine Lösung.

Wieder lange Schlange vor Petersdom für Benedikt XVI.

Vatikanstadt - Auch am zweiten Tag der Aufbahrung von Benedikt XVI. hat sich am Dienstag vor dem Eingang des Petersdoms im Vatikan eine lange Schlange Trauernder gebildet, die dem früheren Oberhaupt der katholischen Kirche die letzte Ehre erweisen wollen. Viele Pilger reisten aus verschiedenen Teilen Italiens und aus mehreren Ländern an. Der emeritierte Papst ist noch bis Mittwoch aufgebahrt. Begleitet wird der Abschied des früheren Papstes von einem großen Sicherheitsaufgebot.

Kiew meldet neuen Artillerieschlag gegen russische Truppen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der in der Silvesternacht durch Artillerieschläge getöteten russischen Soldaten in der Ukraine könnte weitaus höher sein als zunächst gedacht. Wie der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mitteilte, wurden auch im Gebiet Cherson im Süden des Landes Hunderte Soldaten getötet und verletzt. Erst am Montag hatte Kiew von einem Schlag gegen die russischen Besatzer in der Ostukraine an Silvester mit Hunderten Toten berichtet.

Österreich testet Abwasser von Fliegern aus China auf Corona

Wien - Angesichts der massiven Corona-Welle in China soll in Österreich ab kommender Woche das Abwasser von allen Flügen aus China auf neue Virusvarianten untersucht werden. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag angekündigt. Die Proben würden direkt aus den Abwassertanks der Flugzeuge entnommen, damit könnten neue Virusvarianten besonders genau entdeckt werden, hieß es. Zudem soll die Kläranlage aus Hallstatt ins Abwassermonitoring des Bundes einbezogen werden.

Prozess um Anschlag in Wien mit Zeugen fortgesetzt

Wien - Im Prozess um sechs Angeklagte, die den Attentäter unterstützt haben sollen, der beim Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt hatte, sind am Dienstag am Landesgericht weitere Zeugen vernommen worden. Als erster kam ein Kontaktmann des Attentäters zu Wort, der im Verdacht steht, diesem das geistige Rüstzeug geliefert zu haben. Eine Beteiligung am Anschlag war ihm bisher nicht nachzuweisen.

Südkoreas Mondsonde liefert spektakuläre Bilder aus dem All

Seoul - Südkoreas erste Mondsonde hat spektakuläre Bilder von der Oberfläche des Mondes sowie von der Erde geliefert. Die Sonde "Danuri" habe die Schwarzweißbilder zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Jänner aufgenommen, teilte das südkoreanische Raumfahrt-Forschungsinstitut Kari mit. Sie wurden demnach in einem Abstand zum Mond von 120 Kilometern geschossen. Südkorea will die Bilder auch nutzen, um mögliche Landeplätze für eine Mondlandung im Jahr 2032 ausfindig zu machen.

red