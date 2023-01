Schlappe für McCarthy im US-Kongress zeichnet sich ab

Washington - Im US-Kongress hat überschattet von bitteren Machtkämpfen der Republikaner die Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses begonnen. Der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, wollte sich am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Kongresses zum Vorsitzenden der Parlamentskammer wählen lassen. Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse zeichnete sich aber ab, dass McCarthy im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit verfehlen dürfte.

Russen gedenken der in Makijiwka getöteten Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Samara - In Russland haben bei einer seltenen öffentlichen Gedenkfeier nach dem Tod zahlreicher russischer Soldaten bei einem ukrainischen Angriff in der Ostukraine Menschen am Dienstag ihre Trauer und Wut zum Ausdruck gebracht. Rund 200 Menschen legten Rosen und Kränze bei einer genehmigten Versammlung auf einem zentralen Platz in der Stadt Samara im Zentrum Russlands nieder. Unterdessen kam in Russland Kritik an der Militärführung auf.

Kiew meldet neuen Artillerieschlag gegen russische Truppen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der in der Silvesternacht durch Artillerieschläge getöteten russischen Soldaten in der Ukraine könnte weitaus höher sein als zunächst gedacht. Wie der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mitteilte, wurden auch im Gebiet Cherson im Süden des Landes Hunderte Soldaten getötet und verletzt. Erst am Montag hatte Kiew von einem Schlag gegen die russischen Besatzer in der Ostukraine an Silvester mit Hunderten Toten berichtet.

Wieder lange Schlange vor Petersdom für Benedikt XVI.

Vatikanstadt - Zur Halbzeit der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben knapp 100.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen gezählt wurden, teilte die Vatikanpolizei Dienstagmittag mit, dass bereits am Vormittag weitere 25.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam für drei Tage aufgebahrt liegt. Viele Pilger reisten aus verschiedenen Teilen Italiens und unterschiedlichen Nationen an.

Peking wehrt sich gegen Covid-Testpflicht für China-Reisende

Peking/Islamabad - Kurz vor EU-Beratungen über den Umgang mit der Corona-Welle in China hat Peking die Einführung einer Testpflicht für China-Reisende in mehreren Ländern scharf kritisiert und mit "Gegenmaßnahmen" gedroht. Einige Länder hätten "Einreisebeschränkungen erlassen, die sich nur gegen chinesische Reisende richten", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Dienstag. Dies entbehre "einer wissenschaftlichen Grundlage", einige Praktiken seien "inakzeptabel".

Klimaaktivisten planen Welle an Störaktionen in Wien

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten rund um die Organisation "Letzte Generation" planen für kommende Woche "eine Welle" an Störaktionen in Wien. Schwerpunkt der Aktionen wird vor allem Festkleben an diversen Fahrbahnen sein, um den Verkehr möglichst lahm zu legen, wie ein Sprecher gegenüber der APA sagte. Zu den Aktionen, die jeden Tag stattfinden sollen, werden auch Demonstranten von den Gruppen aus Graz, Linz und Innsbruck anreisen.

Mehrstündiger Trauerzug für Pel� durch Santos beendet

Santos - Tausende emotionale Fans haben Pel� am Dienstag in Santos die letzte Ehre erwiesen. Nach einer mehrstündigen Trauerprozession durch die Straßen der brasilianischen Hafenstadt kam der Leichnam der Fußball-Legende am Dienstag an seiner letzten Ruhestätte an. Militärpolizisten in Gala-Uniform trugen den Sarg in das Friedhofs-Hochhaus Memorial Necr�pole Ecum�nica. Dort sollte der dreifache Weltmeister danach im Kreise seiner Familie beigesetzt werden.

AMA plant nach Hühner-Skandal mehr unangekündigte Kontrollen

Wien - Nach den unlängst aufgedeckten skandalösen Zuständen in einem steirischen Hühnermastbetrieb hat die AMA zusätzliche unangekündigte Kontrollen durchführen lassen. Bei diesen Überprüfungen "lagen weder systematische Abweichungen noch Beanstandungsgründe in Verbindung mit der Tierhaltung vor", so die AMA. Bei "einzelnen Betrieben" besteht demnach aber "Verbesserungsbedarf". Es gibt künftig mehr Kontrollen. 50 Betriebe wurden 2022 vom Gütesiegelprogramm ausgeschlossen.

