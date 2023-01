Sprecherwahl im US-Kongress geht nach Debakel in neue Runde

Washington - Nach mehreren erfolglosen Wahlgängen setzt das US-Repräsentantenhaus an diesem Mittwoch die Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament fort. Zuvor hatte der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer drei Mal verfehlt. Für den 57-Jährigen ist das eine historische Schlappe und öffentliche Bloßstellung.

Medienministerin Raab fordert ORF zum Sparen auf

Wien - Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) will, dass der ORF spart. "Eine automatische jährliche Steigerung des Budgets für den ORF, wie vom Koalitionspartner gefordert, ist nicht in meinem Sinn", so Raab, die derzeit mit den Grünen über die künftige Finanzierung des ORF verhandelt, im APA-Interview. An den Plänen für eine ORF-Digitalnovelle hält sie fest, eine Gremienreform ist nicht angedacht. An der geplanten Neuausrichtung der "Wiener Zeitung" dürfte wenig gerüttelt werden.

Mitarbeitermangel und Klimawandel größte Tourismus-Themen

Wien - Die Buchungslage in Tourismusorten ist derzeit trotz oft fehlenden Schnees "sehr gut", so Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Die Klimaerwärmung sei zwar "eine Herausforderung. Aber ich warne vorm Schwarzmalen." Neben dem Klima bleibe der Arbeitskräftemangel eine große Herausforderung im Tourismus. Man brauche ausländische Mitarbeiter, auch die Betriebe müssten sich ändern. Die Tourismusförderung werde neu ausgerichtet. Für Chinesen sollen EU-Regeln gelten.

SPÖ-Präsidium trifft sich zu Klausur in Klagenfurt

Wien/Klagenfurt - Das SPÖ-Bundesparteipräsidium kommt am Mittwoch und Donnerstag zur Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen. Neben Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege setzen die Roten auch einen Schwerpunkt auf Migration - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Der für Querschüsse gegen die Parteiführung bekannte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird nicht anwesend sein, da er nicht dem Präsidium angehört.

EU berät über Umgang mit Einreisen aus China

Brüssel - Die EU-Staaten setzen am Mittwoch (15.00 Uhr) ihre Beratungen über eine gemeinsame Reaktion auf die massive Corona-Welle in China fort. Bereits am Dienstag hatten sich Vertreter der nationalen Gesundheitsministerien nach Angaben der EU-Kommission grundsätzlich auf ein "koordiniertes Vorgehen" verständigt. Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt demnach Corona-Tests vor der Abreise aus China in Richtung der EU.

Selenskyj appellierte neuerlich an den Westen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen nach neuen russischen Raketenschlägen aufgerufen, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu stärken. Die Ukraine bereite sich auf eine neue Mobilisierungswelle des "Terrorstaates" Russland vor und müsse gewappnet sein, sagte er am Dienstagabend. Nach Telefonaten mit den Regierungschefs der Niederlande, Großbritanniens, Norwegens und Kanadas forderte er, alles für eine Niederlage Russlands zu tun.

Pel� von Trauerzug in Santos zu letzter Ruhestätte geleitet

Santos - Zehntausende tief bewegte Fans haben Pel� am Dienstag in Santos die letzte Ehre erwiesen. Nach einer mehrstündigen Trauerprozession durch die Straßen der brasilianischen Hafenstadt kam der Leichnam der Fußball-Legende am Dienstag an seiner letzten Ruhestätte an. Militärpolizisten in Gala-Uniform trugen den Sarg in das Friedhofs-Hochhaus Memorial Necr�pole Ecum�nica. Dort sollte der dreifache Weltmeister danach im Kreise seiner Familie beigesetzt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red