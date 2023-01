24-Jähriger in Wien-Margareten erstochen

Wien - In Wien-Margareten ist am Dienstagabend ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Der unbekannte Täter ist flüchtig, teilte die Polizei Mittwochfrüh mit. Eine Fahrzeuglenkerin war auf den reglos auf der Fahrbahn der Reinprechtsdorfer Straße liegenden Mann aufmerksam geworden und verständigte um 22.38 Uhr die Einsatzkräfte. Weitere Zeugen gaben später an, einen Streit zwischen zwei Männern gehört zu haben. Die Polizei bat um Hinweise unter der Nummer 01-31310-33800.

Mitarbeitermangel und Klimawandel größte Tourismus-Themen

Wien - Die Buchungslage in Tourismusorten ist derzeit trotz oft fehlenden Schnees "sehr gut", so Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Die Klimaerwärmung sei zwar "eine Herausforderung. Aber ich warne vorm Schwarzmalen." Neben dem Klima bleibe der Arbeitskräftemangel eine große Herausforderung im Tourismus. Man brauche ausländische Mitarbeiter, auch die Betriebe müssten sich ändern. Die Tourismusförderung werde neu ausgerichtet. Für Chinesen sollen EU-Regeln gelten.

Myanmars Militärjunta begnadigt mehr als 7.000 Gefangene

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die international weitgehend isolierte Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch eine Amnestie für rund 7.000 Gefangene bekanntgegeben. Anlässlich des 75. Jahrestags des südostasiatischen Landes würden "insgesamt 7.012 Gefangene begnadigt", sagte Junta-Sprecher Zaw Min Tun der Nachrichtenagentur AFP. Die Junta machte allerdings keine Angaben dazu, ob auch Menschen begnadigt werden, die infolge der Repression der Junta gegen Dissidenten festgenommen oder inhaftiert worden waren.

EU berät über Umgang mit Einreisen aus China

Brüssel - Die EU-Staaten setzen am Mittwoch (15.00 Uhr) ihre Beratungen über eine gemeinsame Reaktion auf die massive Corona-Welle in China fort. Bereits am Dienstag hatten sich Vertreter der nationalen Gesundheitsministerien nach Angaben der EU-Kommission grundsätzlich auf ein "koordiniertes Vorgehen" verständigt. Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt demnach Corona-Tests vor der Abreise aus China in Richtung der EU.

SPÖ-Präsidium trifft sich zu Klausur in Klagenfurt

Wien/Klagenfurt - Das Bundesparteipräsidium der SPÖ trifft Mittwochnachmittag zu einer zweitägigen Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen. Neben Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege setzen die Roten auch einen Schwerpunkt auf Migration - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Der für Querschüsse gegen die Parteiführung bekannte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird nicht anwesend sein, da er dem Präsidium gar nicht angehört.

Selenskyj appellierte neuerlich an den Westen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen nach neuen russischen Raketenschlägen aufgerufen, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu stärken. Die Ukraine bereite sich auf eine neue Mobilisierungswelle des "Terrorstaates" Russland vor und müsse gewappnet sein, sagte er am Dienstagabend. Nach Telefonaten mit den Regierungschefs der Niederlande, Großbritanniens, Norwegens und Kanadas forderte er, alles für eine Niederlage Russlands zu tun.

135.000 Menschen nahmen bisher von Benedikt XVI. Abschied

Vatikanstadt - In den ersten zwei Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben knapp 135.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen gezählt wurden, teilte die Vatikanpolizei mit, dass am Mittwoch weitere 70.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam Benedikts für drei Tage aufgebahrt liegt. Viele Pilger reisten aus verschiedenen Teilen Italiens und unterschiedlichen Staaten an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red