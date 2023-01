24-Jähriger in Wien-Margareten erstochen

Wien - In Wien-Margareten ist am Dienstagabend ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Der unbekannte Täter ist flüchtig, teilte die Polizei Mittwochfrüh mit. Eine Fahrzeuglenkerin war auf den reglos auf der Fahrbahn der Reinprechtsdorfer Straße liegenden Mann aufmerksam geworden und verständigte um 22.38 Uhr die Einsatzkräfte. Weitere Zeugen gaben später an, einen Streit zwischen zwei Männern gehört zu haben. Die Polizei bat um Hinweise unter der Nummer 01-31310-33800.

Rauch für EU-weite Testpflicht für Reisende aus China

Brüssel/EU-weit - Österreich befürwortet ein einheitliches Vorgehen der EU bei der Einreise von aus China kommenden Personen, lehnt einen Alleingang aber ab. "Sofern sich die EU auf eine Testpflicht vor dem Abflug einigt, würde Österreich das auch entsprechend umsetzen. Eine Testpflicht erst bei der Einreise halte ich für wenig sinnvoll", teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Mittwoch der APA mit. Vertreter der EU-Staaten wollen um 15.00 Uhr über ein einheitliches Vorgehen beraten.

SPÖ-Präsidium trifft sich zu Klausur in Klagenfurt

Wien/Klagenfurt - Das Bundesparteipräsidium der SPÖ trifft Mittwochnachmittag zu einer zweitägigen Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen. Neben Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege setzen die Roten auch einen Schwerpunkt auf Migration - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Der für Querschüsse gegen die Parteiführung bekannte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird nicht anwesend sein, da er dem Präsidium gar nicht angehört.

Moskau: Getötete russische Soldaten selbst verantwortlich

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Regierung macht ihre durch ukrainischen Beschuss in einer Kaserne getöteten Soldaten für den Angriff mitverantwortlich. Es sei bereits offensichtlich, dass der Hauptgrund für das Geschehen die verbotswidrige, massive Nutzung von Mobiltelefonen durch die Soldaten in Reichweite feindlicher Waffen gewesen sei, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das Ministerium spricht inzwischen von mindestens 89 Toten.

Ukraine meldet russische Angriffe auf zivile Infrastruktur

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach ukrainischen Angaben weiter die zivile Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen. Ziel seien die Städte Kramatorsk, Saporischschja und Cherson gewesen. "Es gibt Opfer unter der Zivilbevölkerung", teilt der Generalstab der Streitkräfte am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen. Die Ukraine appellierte unterdessen an die UNO, Blauhelme zum Schutz des AKW Saporischschja zu entsenden.

2022 wurden in Österreich 687 Schlepper gefasst

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 687 Schlepper identifiziert, angezeigt und großteils festgenommen worden. Mehr als 300 davon allein im Burgenland, die Hauptroute der Schlepperkriminalität führt über Ungarn nach Österreich. Nach dem Rekordjahr 2015 ist seit 2016 die Zahl der gefassten Schlepper wieder deutlich gestiegen. Waren es 2016 noch 249 Festnahmen, betrug die Zahl 2020 bereits 311 und 2021 wurden 441 Schlepper festgenommen, berichtete das Bundeskriminalamt am Mittwoch.

Großer Preisanstieg bei günstigen Lebens- und Putzmitteln

Wien - Günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind laut dem aktuellen AK-Preismonitor im Jahresvergleich durchschnittlich um 42 Prozent teurer geworden. Ausreißer nach oben waren Sonnenblumenöl (plus 167 Prozent), Weizenmehl (plus 111 Prozent), Penne-Nudeln (plus 91 Prozent) und Kristallzucker (plus 81 Prozent). "Die Teuerungen gehen weiter durch die Decke", so AK-Konsumentschützerin Gabriele Zgubic am Mittwoch in einer Aussendung.

Mutter des Attentäters im Prozess um Anschlag in Wien

Wien - Im Prozess gegen sechs Angeklagte, die im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 den Attentäter im Vorfeld unterstützt haben sollen, hat am Mittwoch die Mutter des Attentäters als Zeugin ausgesagt. Auf die Frage eines Geschworenen, ob ihrer Ansicht nach mehrere Personen am Attentat beteiligt waren oder ihr Sohn den Anschlag alleine durchgeführt habe, meinte sie am Landesgericht: "Ich glaube schon, dass da jemand mitgeholfen hat."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red