Trump ruft zur Wahl McCarthys auf

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen. Trump lancierte den Appell am Mittwoch in Online-Medien, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte, obwohl seine konservativen Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben.

Mutter des Attentäters im Prozess um Anschlag in Wien

Wien - Im Prozess gegen sechs Angeklagte, die im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 den Attentäter im Vorfeld unterstützt haben sollen, hat am Mittwoch die Mutter des Attentäters als Zeugin ausgesagt. Auf die Frage eines Geschworenen, ob ihrer Ansicht nach mehrere Personen am Attentat beteiligt waren oder ihr Sohn den Anschlag alleine durchgeführt habe, meinte sie am Landesgericht: "Ich glaube schon, dass da jemand mitgeholfen hat."

Myanmars Militärjunta begnadigt mehr als 7.000 Gefangene

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die international weitgehend isolierte Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch eine Amnestie für 7.012 Gefangene bekanntgegeben. Die Amnestie werde anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit von Großbritannien am 4. Jänner erlassen, berichtete der staatliche Fernsehsender MRTV am Mittwoch. Ob und wie viele politische Gefangene freikommen werden, wurde zunächst nicht bekannt.

159.000 Menschen nahmen bisher von Benedikt XVI. Abschied

Vatikanstadt - In den drei Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben rund 159.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen gezählt wurden, teilte die Vatikanpolizei mit, dass am Dienstag weitere 70.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam Benedikts für drei Tage aufgebahrt liegt. Am Mittwoch wurden bis um 12 Uhr weitere 24.000 Pilger gezählt, teilte der Vatikan mit.

2022 wurden in Österreich 687 Schlepper gefasst

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 687 Schlepper identifiziert, angezeigt und großteils festgenommen worden. Mehr als 300 davon allein im Burgenland, die Hauptroute der Schlepperkriminalität führt über Ungarn nach Österreich. Nach dem Rekordjahr 2015 ist seit 2016 die Zahl der gefassten Schlepper wieder deutlich gestiegen. Waren es 2016 noch 249 Festnahmen, betrug die Zahl 2020 bereits 311 und 2021 wurden 441 Schlepper festgenommen, berichtete das Bundeskriminalamt am Mittwoch.

Großer Preisanstieg bei günstigen Lebens- und Putzmitteln

Wien - Günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind laut dem aktuellen AK-Preismonitor im Jahresvergleich durchschnittlich um 42 Prozent teurer geworden. Ausreißer nach oben waren Sonnenblumenöl (plus 167 Prozent), Weizenmehl (plus 111 Prozent), Penne-Nudeln (plus 91 Prozent) und Kristallzucker (plus 81 Prozent). "Die Teuerungen gehen weiter durch die Decke", so AK-Konsumentschützerin Gabriele Zgubic am Mittwoch in einer Aussendung.

Ukraine meldet russische Angriffe auf zivile Infrastruktur

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach ukrainischen Angaben weiter die zivile Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen. Ziel seien die Städte Kramatorsk, Saporischschja und Cherson gewesen. "Es gibt Opfer unter der Zivilbevölkerung", teilt der Generalstab der Streitkräfte am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen. Die Ukraine appellierte unterdessen an die UNO, Blauhelme zum Schutz des AKW Saporischschja zu entsenden.

Weitere Fälle von Tierquälerei in Mastbetrieben aufgedeckt

Graz - Der Verein gegen Tierfabriken (VgT) hat am Mittwoch - nach einem Fall Mitte Dezember 2022 - erschreckende Bilder vom Umgang mit Hühnern in zwei südoststeirischen Mastbetrieben veröffentlicht. Allerdings sind die Bilder und Videos nicht ganz neu, sie stammen vom August/September 2022 wie jene aus dem bisher bekannten Betrieb. Diese hatten für Empörung gesorgt. Die "Betriebe 2 und 3" wurden angezeigt. Der VgT forderte Verbesserungen gemäß der Europäischen Masthuhn-Initiative.

