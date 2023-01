Trump ruft zur Wahl McCarthys auf

Washington - Angesichts des Machtkampfes der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat sich der frühere Präsident Donald Trump in die Debatte eingeschaltet. Auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform Truth Social rief Trump seine Parteikollegen in der Parlamentskammer am Mittwoch auf, Kevin McCarthy auf den einflussreichen Chefposten zu wählen. Nach mehreren erfolglosen Wahlgängen setzt das Repräsentantenhaus am Mittwoch die Abstimmung fort.

Mutter des Attentäters im Prozess um Anschlag in Wien

Wien - Im Prozess gegen sechs Angeklagte, die im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 den Attentäter im Vorfeld unterstützt haben sollen, hat am Mittwoch die Mutter des Attentäters als Zeugin ausgesagt. Auf die Frage eines Geschworenen, ob ihrer Ansicht nach mehrere Personen am Attentat beteiligt waren oder ihr Sohn den Anschlag alleine durchgeführt habe, meinte sie am Landesgericht: "Ich glaube schon, dass da jemand mitgeholfen hat."

In Betonrohr gefallener Bub in Vietnam soll tot sein

Hanoi - Mehrere Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Buben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam haben Behörden ihn für tot erklärt. Der Bub sei 100 Stunden nach erfolglosen Rettungsversuchen gestorben, sagte Doan Tan Buu, der stellvertretende Regierungschef der südvietnamesischen Provinz Dong Thap, am Mittwochabend (Ortszeit) vor Reportern. Man wolle nun so schnell wie möglich seine Leiche bergen, fügte er hinzu.

Rauch für Testpflicht vor Einreise aus China in EU

Brüssel/EU-weit - Österreich befürwortet ein einheitliches Vorgehen der EU bei der Einreise von aus China kommenden Personen, lehnt einen Alleingang aber ab. "Sofern sich die EU auf eine Testpflicht vor dem Abflug einigt, würde Österreich das auch entsprechend umsetzen. Eine Testpflicht erst bei der Einreise halte ich für wenig sinnvoll", teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Mittwoch der APA mit. Vertreter der EU-Staaten wollen um 15.00 Uhr über ein einheitliches Vorgehen beraten.

Myanmars Militärjunta begnadigt mehr als 7.000 Gefangene

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die international weitgehend isolierte Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch eine Amnestie für 7.012 Gefangene bekanntgegeben. Die Amnestie werde anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit von Großbritannien am 4. Jänner erlassen, berichtete der staatliche Fernsehsender MRTV am Mittwoch. Ob und wie viele politische Gefangene freikommen werden, wurde zunächst nicht bekannt.

159.000 Menschen nahmen bisher von Benedikt XVI. Abschied

Vatikanstadt - In den drei Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben rund 159.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen gezählt wurden, teilte die Vatikanpolizei mit, dass am Dienstag weitere 70.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam Benedikts für drei Tage aufgebahrt liegt. Am Mittwoch wurden bis um 12 Uhr weitere 24.000 Pilger gezählt, teilte der Vatikan mit.

2022 wurden in Österreich 687 Schlepper gefasst

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich 687 Schlepper identifiziert, angezeigt und großteils festgenommen worden. Mehr als 300 davon allein im Burgenland, die Hauptroute der Schlepperkriminalität führt über Ungarn nach Österreich. Nach dem Rekordjahr 2015 ist seit 2016 die Zahl der gefassten Schlepper wieder deutlich gestiegen. Waren es 2016 noch 249 Festnahmen, betrug die Zahl 2020 bereits 311 und 2021 wurden 441 Schlepper festgenommen, berichtete das Bundeskriminalamt am Mittwoch.

Großer Preisanstieg bei günstigen Lebens- und Putzmitteln

Wien - Günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind laut dem aktuellen AK-Preismonitor im Jahresvergleich durchschnittlich um 42 Prozent teurer geworden. Ausreißer nach oben waren Sonnenblumenöl (plus 167 Prozent), Weizenmehl (plus 111 Prozent), Penne-Nudeln (plus 91 Prozent) und Kristallzucker (plus 81 Prozent). "Die Teuerungen gehen weiter durch die Decke", so AK-Konsumentschützerin Gabriele Zgubic am Mittwoch in einer Aussendung.

Wiener Börse schließt erneut klar im Plus, ATX gewinnt 1,21 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin fester gezeigt. Der Leitindex ATX stieg um 0,80 Prozent auf 3.223,57 Punkte. Gestützt werden die Märkte derzeit vor allem vom nachlassenden Inflationsdruck in Europa und der daraus resultierenden Hoffnung, dass der geldpolitische Kurs der EZB sich etwas entspannen könnte. Bankaktien konnten zulegen. Raiffeisen Bank Int. stiegen 5,4 Prozent, Erste Group zogen um 3,1 Prozent an.

