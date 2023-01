Neun Jahre Haft für Stiefmutter wegen Kindesmisshandlung

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch eine Frau verurteilt worden, die drei ihrer Stiefkinder jahrelang misshandelt haben soll. Die Frau wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu neun Jahren unbedingter Haft verurteilt. Betreffend eines weiteren Kindes wurde sie freigesprochen. Der zweitangeklagte Vater, dem die Staatsanwaltschaft ebenfalls fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen hatte, wurde wegen Körperverletzung und Nötigung zu drei Monaten bedingt verurteilt.

Trump ruft zur Wahl McCarthys auf

Washington - Angesichts des Machtkampfes der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat sich der frühere Präsident Donald Trump in die Debatte eingeschaltet. Auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform Truth Social rief Trump seine Parteikollegen in der Parlamentskammer am Mittwoch auf, Kevin McCarthy auf den einflussreichen Chefposten zu wählen. Nach mehreren erfolglosen Wahlgängen setzt das Repräsentantenhaus am Mittwoch die Abstimmung fort.

Mutter des Attentäters im Prozess um Anschlag in Wien

Wien - Im Prozess gegen sechs Angeklagte, die im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 den Attentäter im Vorfeld unterstützt haben sollen, hat am Mittwoch die Mutter des Attentäters als Zeugin ausgesagt. Auf die Frage eines Geschworenen, ob ihrer Ansicht nach mehrere Personen am Attentat beteiligt waren oder ihr Sohn den Anschlag alleine durchgeführt habe, meinte sie am Landesgericht: "Ich glaube schon, dass da jemand mitgeholfen hat."

Rauch für Testpflicht vor Einreise aus China in EU

Brüssel/EU-weit - Österreich befürwortet ein einheitliches Vorgehen der EU bei der Einreise von aus China kommenden Personen, lehnt einen Alleingang aber ab. "Sofern sich die EU auf eine Testpflicht vor dem Abflug einigt, würde Österreich das auch entsprechend umsetzen. Eine Testpflicht erst bei der Einreise halte ich für wenig sinnvoll", teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Mittwoch der APA mit. Vertreter der EU-Staaten wollen um 15.00 Uhr über ein einheitliches Vorgehen beraten.

Myanmars Militärjunta begnadigt mehr als 7.000 Gefangene

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die international weitgehend isolierte Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch eine Amnestie für 7.012 Gefangene bekanntgegeben. Die Amnestie werde anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit von Großbritannien am 4. Jänner erlassen, berichtete der staatliche Fernsehsender MRTV am Mittwoch. Ob und wie viele politische Gefangene freikommen werden, wurde zunächst nicht bekannt.

In Betonrohr gefallener Bub in Vietnam ist tot

Hanoi - Mehrere Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Buben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam haben Behörden ihn für tot erklärt. Der Bub sei inmitten mehrerer erfolgloser Rettungsversuche gestorben, sagte Doan Tan Buu, der stellvertretende Regierungschef der südvietnamesischen Provinz Dong Thap, am Mittwochabend (Ortszeit) vor Reportern.

159.000 Menschen nahmen bisher von Benedikt XVI. Abschied

Vatikanstadt - In den drei Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben rund 159.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen gezählt wurden, teilte die Vatikanpolizei mit, dass am Dienstag weitere 70.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam Benedikts für drei Tage aufgebahrt liegt. Am Mittwoch wurden bis um 12 Uhr weitere 24.000 Pilger gezählt, teilte der Vatikan mit.

Corona-Prognose zeigt leichten Abwärtstrend

Wien - Das Covid-Prognosekonsortium rechnet im ersten Update nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen mit einem leichten Abwärtstrend in den Spitälern und bei den Infektionen. In zwei Wochen werden auf den Normalstationen 795 bis 1.300 Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 1.016 Betroffenen, nach 1.138 am (gestrigen) Dienstag. Die Intensivbelagszahlen sollten laut der am Mittwoch veröffentlichten Prognose "mehr oder weniger konstant" bei um die 60 belegten Betten bleiben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red