McCarthy scheitert auch beim vierten Wahlgang

Washington - Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus sind auch im vierten Anlauf damit gescheitert, einen neuen Vorsitzenden für die Kongress-Kammer zu wählen. Der bisherige Fraktionschef Kevin McCarthy erhielt nach drei Anläufen am Dienstag auch am Mittwoch zunächst keine ausreichende Mehrheit unter seinen Parteikollegen. Der Trump-Verbündete sieht sich mit entschlossenem Widerstand ultrakonservativer Republikaner konfrontiert, die weniger als zehn Prozent der Fraktion ausmachen.

390 Mio. Euro Strafe für Meta wegen Datenschutzverstößen

Wien/Menlo Park/EU-weit - Der Facebook-Konzern Meta wird wegen Verstößen bei der Nutzung personenbezogener Daten in Irland zu einer Strafe von 390 Millionen Euro verdonnert. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) habe Metas "Umgehung" der Einwilligung zur EU-Datenschutzgrundverordnung über eine Klausel in den Geschäftsbedingungen untersagt, teilte der Datenschützer Max Schrems am Mittwoch mit. Eine Meta-Sprecherin kündigte Berufung des Konzerns gegen die Entscheidung an.

Neun Jahre Haft für Stiefmutter wegen Kindesmisshandlung

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch eine Frau verurteilt worden, die drei ihrer Stiefkinder jahrelang misshandelt haben soll. Die Frau wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu neun Jahren unbedingter Haft verurteilt. Betreffend eines weiteren Kindes wurde sie freigesprochen. Der zweitangeklagte Vater, dem die Staatsanwaltschaft ebenfalls fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen hatte, wurde wegen Körperverletzung und Nötigung zu drei Monaten bedingt verurteilt.

Skiunfälle: Mehr Pistentote, aber weniger Verletzte bisher

Innsbruck/Wien - Nachdem eine Diskussion wegen der vermehrt tödlichen Skiunfälle auf den Pisten, vor allem in Tirol, entbrannt ist, liegt nunmehr eine erste Daten-Bilanz des Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS) vor. Diese bestätigt schon bisher Ventiliertes: Mit bisher 13 Toten im organisierten Skiraum gibt es deutlich mehr als im selben Zeitraum (1. November bis 3. Jänner) der vergangenen Saisonen, die Anzahl der Verletzten ist mit 505 im Vergleich aber "unterdurchschnittlich", hieß es.

Vogelgrippefälle bei Wildvögeln in Wien und NÖ nachgewiesen

Wien/Melk/Gmünd - In Wien und Niederösterreich sind seit Jahresbeginn mehrere Fälle der Vogelgrippe bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Die Geflügelpest hatte Europa im Vorjahr so heftig getroffen wie nie zuvor, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Mittwochnachmittag mit. Nun sei auch in der heimischen Wildvogelpopulation von einer Verbreitung des Virus auszugehen und in einzelnen Regionen werde wieder eine Stallpflicht in der Geflügelhaltung eingeführt.

Rauch für Testpflicht vor Einreise aus China in EU

Brüssel/EU-weit - Österreich befürwortet ein einheitliches Vorgehen der EU bei der Einreise von aus China kommenden Personen, lehnt einen Alleingang aber ab. "Sofern sich die EU auf eine Testpflicht vor dem Abflug einigt, würde Österreich das auch entsprechend umsetzen. Eine Testpflicht erst bei der Einreise halte ich für wenig sinnvoll", teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Mittwoch der APA mit. Vertreter der EU-Staaten wollen um 15.00 Uhr über ein einheitliches Vorgehen beraten.

Fast 200.000 Menschen nahmen von Benedikt XVI. Abschied

Vatikanstadt - In den drei Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben fast 200.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Nachdem am ersten Tag 65.000 Personen und am zweiten weitere 70.000 Menschen in den Petersdom gekommen seien, wo der Leichnam Benedikts für drei Tage aufgebahrt liegt, wurde am Mittwoch wurden bis um 19 Uhr weitere 60.000 Pilger gezählt, teilte der Vatikan mit.

Wiener Linien mit Maßnahmen gegen Personalnot

Wien - Die Wiener Linien wollen ihre Personalengpässe und die damit einhergehenden Verzögerungen im Fahrbetrieb reduzieren. Sie haben ein Maßnahmenpaket geschnürt, um die Situation zu verbessern. Es sieht unter anderem eine Erhöhung der Fahrdienstgehälter und Prämien vor. Auch eine Arbeitszeitreduktion soll kommen, wie das Unternehmen der APA mitteilte. Auswirkungen wird es aber auch für die Kunden und Kundinnen geben. Denn das Angebot wird reduziert.

