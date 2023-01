Trauerfeier für Benedikt XVI. mit zehntausenden Pilgern

Vatikanstadt - Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag beigesetzt. Nachdem in den vergangenen drei Tagen circa 180.000 Menschen zu dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam Joseph Ratzingers gepilgert sind, zelebriert der amtierende Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Totenmesse für seinen Vorgänger. Die Trauerzeremonie, an der Könige, Staatschefs und Prominente aus der ganzen Welt teilnehmen, wird über zwei Stunden dauern.

McCarthy scheiterte auch beim sechsten Wahlgang

Washington - Nach einer Serie von Niederlagen für den Republikaner Kevin McCarthy geht der Machtkampf um das höchste Amt im US-Parlament an diesem Donnerstag weiter. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend dafür, die Sitzung auf Donnerstagmittag zu vertagen. Zuvor hatte McCarthy zwei Tage lang bei sechs Wahlgängen die Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer verfehlt. Es ist offen, ob der 57-Jährige seine Gegner in der Partei hinter vereinen kann.

390 Mio. Euro Strafe für Meta wegen Datenschutzverstößen

Wien/Menlo Park/EU-weit - Der Facebook-Konzern Meta wird wegen Verstößen bei der Nutzung personenbezogener Daten in Irland zu einer Strafe von 390 Millionen Euro verdonnert. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) habe Metas "Umgehung" der Einwilligung zur EU-Datenschutzgrundverordnung über eine Klausel in den Geschäftsbedingungen untersagt, teilte der Datenschützer Max Schrems am Mittwoch mit. Eine Meta-Sprecherin kündigte Berufung des Konzerns gegen die Entscheidung an.

Ministerin Raab sieht Integrationsstrukturen "am Limit"

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ortet ein kaputtes europäisches Asylsystem. Die steigende Zahl an Asylberechtigten sei "eine riesige Herausforderung für die Integrationsstrukturen, die sicherlich am Limit sind", meinte sie im APA-Interview. Die Gespräche über die Einrichtung von Gewaltambulanzen für Opfer sexueller Gewalt verlaufen laut Raab "gut". Holpriger geht es bei ihrem Vorhaben für ein automatisiertes Pensionssplitting voran.

EU empfiehlt Corona-Testpflicht für Reisende aus China

EU-weit/Brüssel - Trotz einer massiven Corona-Welle in China haben sich die EU-Staaten nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik einigen können - empfehlen diese aber nachdrücklich. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte, werden die EU-Länder nachdrücklich dazu aufgefordert, für alle Reisenden aus China in Richtung Europa vor der Abreise einen negativen Test vorzuschreiben.

Skiunfälle: Mehr Pistentote, aber weniger Verletzte bisher

Innsbruck/Wien - Nachdem eine Diskussion wegen der vermehrt tödlichen Skiunfälle auf den Pisten, vor allem in Tirol, entbrannt ist, liegt nunmehr eine erste Daten-Bilanz des Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS) vor. Diese bestätigt schon bisher Ventiliertes: Mit bisher 13 Toten im organisierten Skiraum gibt es deutlich mehr als im selben Zeitraum (1. November bis 3. Jänner) der vergangenen Saisonen, die Anzahl der Verletzten ist mit 505 im Vergleich aber "unterdurchschnittlich", hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red