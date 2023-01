McCarthy scheiterte auch beim sechsten Wahlgang

Washington - Nach einer Serie von Niederlagen für den Republikaner Kevin McCarthy geht der Machtkampf um das höchste Amt im US-Parlament an diesem Donnerstag weiter. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend dafür, die Sitzung auf Donnerstagmittag zu vertagen. Zuvor hatte McCarthy zwei Tage lang bei sechs Wahlgängen die Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer verfehlt. Es ist offen, ob der 57-Jährige seine Gegner in der Partei hinter vereinen kann.

Trauerfeier für Benedikt XVI. mit zehntausenden Pilgern

Vatikanstadt - Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag beigesetzt. Nachdem in den vergangenen drei Tagen circa 180.000 Menschen zu dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam Joseph Ratzingers gepilgert sind, zelebriert der amtierende Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Totenmesse für seinen Vorgänger. Die Trauerzeremonie, an der Könige, Staatschefs und Prominente aus der ganzen Welt teilnehmen, wird über zwei Stunden dauern.

Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah

Salt Lake City (Utah) - Im US-Bundesstaat Utah sind acht Menschen tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Fünf davon seien minderjährig, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung der Stadt Enoch im Süden des Bundesstaates. Die Toten wiesen nach Angaben der Polizei Schusswunden auf. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe derzeit nicht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Ministerin Raab sieht Integrationsstrukturen "am Limit"

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ortet ein kaputtes europäisches Asylsystem. Die steigende Zahl an Asylberechtigten sei "eine riesige Herausforderung für die Integrationsstrukturen, die sicherlich am Limit sind", meinte sie im APA-Interview. Die Gespräche über die Einrichtung von Gewaltambulanzen für Opfer sexueller Gewalt verlaufen laut Raab "gut". Holpriger geht es bei ihrem Vorhaben für ein automatisiertes Pensionssplitting voran.

Lehrer machen immer mehr Überstunden

Wien - Die Lehrerinnen und Lehrer an den österreichischen Schulen haben 2021/22 insgesamt mehr als 6,1 Millionen bezahlte Überstunden geleistet. Das entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber den Jahren davor, in denen jeweils etwas mehr als fünf Mio. Überstunden anfielen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Insgesamt wurden dafür rund 350 Mio. Euro ausbezahlt (Vorjahr: 310 Mio. Euro).

In Österreich leben zwei Millionen Singles

Wien - In Österreich leben laut einer Erhebung im Auftrag von Paarship zwei Millionen Singles, was in etwa 30 Prozent der Bevölkerung entspricht. Die meisten Singles leben anteilig in Wien und Vorarlberg (beide 34 Prozent), die wenigsten in Oberösterreich und Salzburg (beide 27 Prozent). "Singles schätzen es, dass sie sich für nichts rechtfertigen müssen und selbst über ihre Freizeit und ihr Einkommen verfügen können. Frauen genießen das Single-Leben eher als Männer", hieß es.

Vor 25 Jahren wurde 0,5-Promille-Grenze eingeführt

Wien - Am 6. Jänner 1998 ist in Österreich nach jahrelanger Diskussion die Grenze für das Lenken von Fahrzeugen von 0,8 auf 0,5 Promille herabgesetzt worden. Im Jahr 1998 gab es noch 2.217 Alkoholunfälle auf Österreichs Straßen, bei denen 82 Menschen getötet und 3.113 verletzt wurden. Genaue Daten für 2022 liegen noch nicht vor, aus der vorläufigen Statistik des Innenministeriums heißt es, dass Alkoholisierung 2022 bei 18 der tödlichen Unfälle (5,2 Prozent) gegeben war.

red