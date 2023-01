Trauerfeier für Benedikt XVI. - Ex-Papst zu Grabe getragen

Vatikanstadt - Mit einem bewegenden Trauergottesdienst vor laut Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie über 50.000 auf dem Petersplatz versammelten Menschen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag zur letzten Ruhe geleitet worden. Gläubige, die in den vergangenen Tagen aus aller Welt angereist waren, Staatschefs, Könige und Geistliche verfolgten das fast zweistündige Requiem für Joseph Ratzinger, bei dem Papst Franziskus dessen Hingabe und Feingefühl würdigte.

Inflation für Dezember beträgt voraussichtlich 10,2 Prozent

Wien - Die Inflation hat sich zu Jahresende 2022 auf einem hohen Niveau weiter eingebremst. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerung im Dezember bei 10,2 Prozent, nach 10,6 Prozent im November und 11,0 Prozent im Oktober, gab die Behörde am Donnerstag bekannt. Hauptverantwortlich für den jüngsten Rückgang seien die seit Dezember wirksame Strompreisbremse und der spürbar nachlassende Preisdruck bei Treibstoffen, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Apotheken können meiste Fälle von fehlenden Arzneien lösen

Wien - Für rund 95 Prozent der aktuell gehäuften Fälle von fehlenden Medikamenten wird direkt in der Apotheke eine Lösung gefunden. Das versicherte der Apothekerverband am Donnerstag. Bei verschreibungspflichtigen Arzneien ist für die Abgabe eines wirkstoffgleichen Präparats jedoch die Rücksprache mit dem Arzt vorgeschrieben - was derzeit schwierig sei. Wegen voller Arztpraxen und Ambulanzen in der Erkältungswelle erinnerte das Rote Kreuz indes an die Möglichkeit der Telemedizin.

SPÖ-Spitze verströmt bei Klausur Optimismus

Wien/Klagenfurt - Die Spitze der Sozialdemokratie verströmt zu Jahresbeginn demonstrativ Optimismus. Bei einer Klausur in Klagenfurt widmete sich das SPÖ-Präsidium auch am Donnerstag gezielt Sachthemen wie Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege. Auch auf Migration wird ein Schwerpunkt gesetzt - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Ein Schwenk auf Linie des streitbaren burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil ist dabei aber nicht zu erwarten.

Ministerin Raab sieht Integrationsstrukturen "am Limit"

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ortet ein kaputtes europäisches Asylsystem. Die steigende Zahl an Asylberechtigten sei "eine riesige Herausforderung für die Integrationsstrukturen, die sicherlich am Limit sind", meinte sie im APA-Interview. Die Gespräche über die Einrichtung von Gewaltambulanzen für Opfer sexueller Gewalt verlaufen laut Raab "gut". Holpriger geht es bei ihrem Vorhaben für ein automatisiertes Pensionssplitting voran.

Ukraine meldet Tötung von 800 russischen Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Mittwoch sind der Ukraine zufolge 800 russische Soldaten ums Leben gekommen. Die meisten seien bei Kämpfen in der Region Donezk im Osten getötet worden, teilte das ukrainische Militär Donnerstag in seinem täglichen Bericht mit. Die russische Armee konzentriere sich auf eine Offensive um Bachmut, ihre Angriffe in den Bereichen Awdijiwka und Kupjansk seien erfolglos geblieben. Ein Flugzeug, ein Hubschrauber und drei Panzer der russischen Streitkräfte seien zerstört worden.

Deutsche Ikone Rosi Mittermaier 72-jährig gestorben

München - Die deutsche Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot. Die frühere alpine Skirennfahrerin sei am Mittwoch im Alter von 72 Jahren "nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen", wie ihre Familie am Donnerstag mitteilte. Die Bayerin, Mutter des 2019 zurückgetretenen Slalom-Stars Felix Neureuther, war mit ihren zwei Olympiasiegen 1976 in Innsbruck zum Star geworden und hatte den Spitznamen "Gold-Rosi" bekommen.

Transit - 2022 brachte am Brenner neuen Lkw-Transitrekord

Innsbruck/Brenner - Der Transitverkehr über den Brenner in Tirol hat im vergangenen Jahr erneut an Fahrt zugelegt. Bei der Hauptmautstelle Schönberg wurden vom Autobahnbetreiber Asfinag 2,48 Mio. Lkw der Kategorie 4 gezählt. Das waren laut Medienberichten um 33.042 Fahrten bzw. 1,35 Prozent mehr als im Jahr 2021. Übertroffen wurde damit auch das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019, als rund 2,47 Mio. solcher Schwerfahrzeuge über den Brenner donnerten.

