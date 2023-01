Trauerfeier für Benedikt XVI. - Ex-Papst zu Grabe getragen

Vatikanstadt - Mit einem bewegenden Trauergottesdienst vor laut Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie über 50.000 auf dem Petersplatz versammelten Menschen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag zur letzten Ruhe geleitet worden. Gläubige, die in den vergangenen Tagen aus aller Welt angereist waren, Staatschefs, Könige und Geistliche verfolgten das fast zweistündige Requiem für Joseph Ratzinger, bei dem Papst Franziskus dessen Hingabe und Feingefühl würdigte.

SPÖ-Spitze präsentierte nach Klausur "Aktionsprogramm"

Wien/Klagenfurt - Die Spitze der Sozialdemokratie hat sich zu Jahresbeginn geschäftig gezeigt und ein "Aktionsprogramm" präsentiert. Festgemacht wurden bei einer Präsidiumsklausur in Klagenfurt Positionen zu Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege. Auch Migration war ein Schwerpunkt - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. "Wir müssen irreguläre Migration reduzieren, wir müssen sie verhindern", forderte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz.

Inflation für Dezember beträgt voraussichtlich 10,2 Prozent

Wien - Die Inflation hat sich zu Jahresende 2022 auf einem hohen Niveau weiter eingebremst. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerung im Dezember bei 10,2 Prozent, nach 10,6 Prozent im November und 11,0 Prozent im Oktober, gab die Behörde am Donnerstag bekannt. Hauptverantwortlich für den jüngsten Rückgang seien die seit Dezember wirksame Strompreisbremse und der spürbar nachlassende Preisdruck bei Treibstoffen, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Beschwerdestelle für Polizeigewalt wird heuer realisiert

Wien - Die vom Innenministerium bereits für 2021 angekündigte unabhängige Beschwerdestelle für Fälle von Polizeigewalt wird 2023 realisiert. Wie am Donnerstag aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, soll das im türkis-grünen Regierungsübereinkommen enthaltene Vorhaben zu Beginn der zweiten Jahreshälfte legistisch umgesetzt werden. Bis die Beschwerdestelle ihre Arbeit aufnehmen kann, dürften dann zur Schaffung organisatorischer Strukturen noch einige Monate vergehen, hieß es.

Reisen aus China: Österreich und EU-Staaten verlangen Tests

Wien/Berlin - Auch Österreich wird für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es am Donnerstag gegenüber der APA: "Österreich wird eine Pre-Departure-Testverpflichtung (Tests vor Abflug, Anm.) bei der Einreise aus China einführen. Details dazu befinden sich gerade in Vorbereitung." Zuvor hatten bereits Deutschland, Schweden, Belgien und Griechenland entsprechende Test-Erfordernisse angekündigt.

Apotheken können meiste Fälle von fehlenden Arzneien lösen

Wien - Für rund 95 Prozent der aktuell gehäuften Fälle von fehlenden Medikamenten wird direkt in der Apotheke eine Lösung gefunden. Das versicherte der Apothekerverband am Donnerstag. Bei verschreibungspflichtigen Arzneien ist für die Abgabe eines wirkstoffgleichen Präparats jedoch die Rücksprache mit dem Arzt vorgeschrieben - was derzeit schwierig sei. Wegen voller Arztpraxen und Ambulanzen in der Erkältungswelle erinnerte das Rote Kreuz indes an die Möglichkeit der Telemedizin.

Transit - 2022 brachte am Brenner neuen Lkw-Transitrekord

Innsbruck/Brenner - Der Transitverkehr über den Brenner in Tirol hat im vergangenen Jahr erneut an Fahrt zugelegt. Bei der Hauptmautstelle Schönberg wurden vom Autobahnbetreiber Asfinag 2,48 Mio. Lkw der Kategorie 4 gezählt. Das waren laut Medienberichten um 33.042 Fahrten bzw. 1,35 Prozent mehr als im Jahr 2021. Übertroffen wurde damit auch das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019, als rund 2,47 Mio. solcher Schwerfahrzeuge über den Brenner donnerten.

Angeblicher Nazi-Website-Betreiber in Tirol festgenommen

Innsbruck - Nach umfassenden Ermittlungsmaßnahmen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist Ende Dezember ein 55-jähriger Tiroler als mutmaßlicher Betreiber einer nationalsozialistischen Website ausgeforscht und festgenommen worden. Die Inhalte der Website fallen nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörden eindeutig unter das Verbotsgesetz. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, erfolgte die Festnahme am 27. Dezember auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck.

