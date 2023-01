Wahl im US-Kongress auf Freitag vertagt

Washington - Nach fünf weiteren ergebnislosen Wahlgängen hat das US-Repräsentantenhaus in Washington die Abstimmung über den Vorsitz der Parlamentskammer erneut vertagt. Einen entsprechenden Antrag nahm die Kammer am Donnerstagabend (Ortszeit) mit knapper Mehrheit an. Die Demokraten stemmten sich gegen die erneute Unterbrechung des Wahlprozederes. Die nächste Sitzung soll nun am Freitag (12.00 Uhr Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) beginnen. Dann werden weitere Wahlgänge erwartet.

Toter und Verletzter nach Schüssen in NÖ Kaserne

Wiener Neustadt - In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Freitag ein Wachsoldat getötet worden, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Bei einem Schusswechsel kurz vor 7.00 Uhr wurde zudem der Vorgesetzte des Mannes verletzt, ob durch den Schusswaffengebrauch stand noch nicht fest. Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Wachsoldaten und seinem Vorgesetzten gegeben haben, der Soldat habe mehrere Schüsse im Wachlokal abgefeuert, so Bauer zur APA. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Mexiko: Kämpfe nach Festnahme von Drogenboss-Sohn

Culiac�n - Nach der Festnahme eines Sohns des inhaftierten Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n haben sich im Nordwesten von Mexiko mutmaßliche Bandenmitglieder und Sicherheitskräfte über Stunden hinweg Kämpfe geliefert. Kriminelle stellten in der Stadt Culiac�n Busse und Lastwagen auf den Straßen quer und steckten die Fahrzeuge in Brand, wie am Donnerstag im Fernsehen zu sehen war. Zahlreiche Schüsse waren zu hören.

Rekord bei Studienabschlüssen

Wien - Die Zahl der Studienabschlüsse an den öffentlichen Universitäten ist auf ein Allzeit-Hoch gestiegen. Insgesamt wurden im Studienjahr 2020/21 (letzte verfügbare Daten) 37.359 Abschlüsse registriert - bisheriger Rekord waren 37.312 im Studienjahr 2012/13. Demnächst dürfte die Zahl der Abschlüsse aus demografischen Gründen allerdings eher sinken, erwartet man im Bildungsministerium. Seit Jahren gibt es nämlich rückläufige Studierendenzahlen.

Sturm sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze im Bezirk Baden

Baden - Sturm hat am Donnerstag in Niederösterreich für Feuerwehreinsätze gesorgt. Im Bezirk Baden stürzten durch Böen mit über 70 km/h mehrere Bäume um. In Berndorf musste vorübergehend eine Zugstrecke gesperrt werden, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Ein Baum war auf das Bahngleis gestürzt, die Feuerwehr entfernte das Hindernis. In Badener Ortsteil Leesdorf rückte die FF aus, weil mehrere Bäume auf die Waschhalle der Wiener Lokalbahn zu fallen drohten.

Geldwäsche-Skandal: Danske Bank zahlt Milliardenstrafe

New York/Kopenhagen - Die dänische Danske Bank kann aufatmen. Ein US-Richter akzeptierte am Donnerstag in einem Gerichtsverfahren ein Schuldbekenntnis und eine Zahlung einer Milliardenstrafe des Geldhauses in einem der größten Geldwäsche-Skandale weltweit. Damit können die Untersuchungen in dem Zusammenhang eingestellt werden.

Japanisches Mädchen verursacht U-Bahnverspätungen

Tokio - In Japan hat sich ein kleines Mädchen in die unverschlossene Zugführerkabine einer U-Bahn geschlichen und damit den Bahnhofsbetrieb durcheinander gewirbelt. Wie die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" meldete, hatte der Zugführer nach Ankunft im Endbahnhof Seishin-chuo in der Großstadt Kobe zwecks Wendebetrieb die Fahrerkabine verlassen und dabei vorschriftswidrig die Tür unverschlossen gelassen. Das Mädchen schlüpfte hinein und begann, an den Armaturen herumzuspielen.

