Wahl im US-Kongress auf Freitag vertagt

Washington - Nach fünf weiteren ergebnislosen Wahlgängen hat das US-Repräsentantenhaus in Washington die Abstimmung über den Vorsitz der Parlamentskammer erneut vertagt. Einen entsprechenden Antrag nahm die Kammer am Donnerstagabend (Ortszeit) mit knapper Mehrheit an. Die Demokraten stemmten sich gegen die erneute Unterbrechung des Wahlprozederes. Die nächste Sitzung soll nun am Freitag (12.00 Uhr Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) beginnen. Dann werden weitere Wahlgänge erwartet.

Toter und Verletzter nach Schüssen in NÖ Kaserne

Wiener Neustadt - In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist Freitagfrüh ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen worden. Sein Vorgesetzter, ein 54-jähriger Unteroffizier aus dem Burgenland, wurde verletzt und ambulant im Spital behandelt. Im Zuge eines Streits soll es um 6.55 Uhr zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem der Grundwehrdiener tödlich getroffen worden sei, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Vulkan Kilauea auf Hawaii wieder aktiv

Honolulu (Hawaii) - Auf Hawaii ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Einer seiner Krater habe am Donnerstagnachmittag (Ortszeit, Freitagfrüh MEZ) begonnen, Lava zu spucken, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es seien bis zu 30 Meter hohe Lavafontänen gesichtet worden. Bisher beschränke sich die Aktivität auf die Gipfelzone des 1.247 Meter hohen Vulkans. Die Erdbebenwarte warnte vor gefährlichen Gasen in der Umgebung.

Putins Weihnachts-Waffenruhe hat begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag angekündigte einseitige Waffenruhe in der Ukraine zur orthodoxen Weihnacht ist am Freitagmittag Moskauer Zeit (10.00 Uhr MEZ) offiziell in Kraft getreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Feuerpause die angeordneten 36 Stunden hält, gilt aber als gering. Der Kreml hatte die Feuerpause damit begründet, Gläubigen die Möglichkeit geben zu wollen, an den Gottesdiensten teilzunehmen.

Orthodoxe Christen feierten Epiphania mit Sprung ins Wasser

Athen/Sofia - Mit Sprüngen in kalte Gewässer haben griechisch-orthodoxe Menschen in Griechenland und auf Zypern sowie orthodoxe Christen in Bulgarien am Freitag die Taufe Jesu und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) gefeiert. In griechischen Städten und Gemeinden wurden feierliche Messen gehalten, besonders große Veranstaltungen in Piräus und Thessaloniki übertrug das Staatsfernsehen.

FAO: Lebensmittelpreise stiegen 2022 global auf Rekordwert

Paris - Die Lebensmittelpreise sind 2022 laut Welternährungsorganisation FAO global auf einen Rekordwert geklettert. Zum Jahr davor ergab sich ein Anstieg um mehr als 14 Prozent, wie die UN-Organisation am Freitag mitteilte. Sie erfasst die internationalen Preise der weltweit am häufigsten gehandelten Nahrungsmittel-Rohstoffe in einem Barometer. Für das Gesamtjahr 2022 erreicht der Referenzindex den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1990.

Sturm sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze im Bezirk Baden

Baden - Sturm hat am Donnerstag in Niederösterreich für Feuerwehreinsätze gesorgt. Im Bezirk Baden stürzten durch Böen mit über 70 km/h mehrere Bäume um. In Berndorf musste vorübergehend eine Zugstrecke gesperrt werden, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Ein Baum war auf das Bahngleis gestürzt, die Feuerwehr entfernte das Hindernis. In Badener Ortsteil Leesdorf rückte die FF aus, weil mehrere Bäume auf die Waschhalle der Wiener Lokalbahn zu fallen drohten.

Siebenköpfige Familie im US-Staat Utah getötet

Salt Lake City (Utah) - Ein 42-jähriger Familienvater in den USA hat seine Frau, seine fünf Kinder sowie seine Schwiegermutter erschossen, nachdem seine Frau die Scheidung eingereicht hatte. Anschließend habe er sich offenbar selbst getötet, teilten die Behörden im US-Staat Utah am Donnerstag (Ortszeit) mit. Bei den Kindern handelte es sich demnach um drei Mädchen und zwei Buben im Alter zwischen vier und 17 Jahren.

