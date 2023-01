Putins Weihnachts-Waffenruhe hat begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag angekündigte einseitige Waffenruhe in der Ukraine zur orthodoxen Weihnacht ist am Freitagmittag Moskauer Zeit (10.00 Uhr MEZ) offiziell in Kraft getreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Feuerpause die angeordneten 36 Stunden hält, gilt aber als gering. In den ostukrainischen Städten Kramatorsk und Bachmut wurden bereits Gefechte gemeldet.

Toter und Verletzter nach Schüssen in NÖ Kaserne

Wiener Neustadt - In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist Freitagfrüh ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen worden. Sein Vorgesetzter, ein 54-jähriger Unteroffizier aus dem Burgenland, wurde verletzt und ambulant im Spital behandelt. Im Zuge eines Streits soll es um 6.55 Uhr zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem der Grundwehrdiener tödlich getroffen worden sei, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Rekord bei Studienabschlüssen

Wien - Die Zahl der Studienabschlüsse an den öffentlichen Universitäten ist auf ein Allzeit-Hoch gestiegen. Insgesamt wurden im Studienjahr 2020/21 (letzte verfügbare Daten) 37.359 Abschlüsse registriert - bisheriger Rekord waren 37.312 im Studienjahr 2012/13. Demnächst dürfte die Zahl der Abschlüsse aus demografischen Gründen allerdings eher sinken, erwartet man im Bildungsministerium. Seit Jahren gibt es nämlich rückläufige Studierendenzahlen.

Agenda Austria: Staat profitierte von der Inflation

Wien - Die mit voraussichtlich 8,5 Prozent höchste Inflation seit fast 50 Jahren hat dem österreichischen Staat nach Berechnungen der Agenda Austria im vergangenen Jahr Mehreinnahmen von 6,1 Mrd. Euro beschert. Der größte Teil davon stammte aus höheren Mehrwertsteuereinnahmen. Auf der anderen Seite hatte der Staat durch die gestiegenen Preise aber auch Mehrausgaben von 3,9 Mrd. Euro - dazu zählen etwa höhere Beamtenbezüge oder der Zinsendienst.

Vulkan Kilauea auf Hawaii wieder aktiv

Honolulu (Hawaii) - Auf Hawaii ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Einer seiner Krater habe am Donnerstagnachmittag (Ortszeit, Freitagfrüh MEZ) begonnen, Lava zu spucken, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es seien bis zu 30 Meter hohe Lavafontänen gesichtet worden. Bisher beschränke sich die Aktivität auf die Gipfelzone des 1.247 Meter hohen Vulkans. Die Erdbebenwarte warnte vor gefährlichen Gasen in der Umgebung.

14-Jährige Opfer von Gewalttat in Deutschland

Erlangen - Bei einer Gewalttat in Mittelfranken ist ein 14 Jahre altes Mädchen getötet worden. Die Mutter der Jugendlichen wurde Freitagfrüh schwer verletzt aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Vorläufig festgenommen wurde der Bruder der Getöteten (17). Was genau sich in den Morgenstunden des Dreikönigstags in der Doppelhaushälfte in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) abgespielt hat, war zunächst unklar.

Papst feierte Dreikönigs-Messe im Petersdom

Vatikanstadt - Mit einer Messe zum Dreikönigstag - liturgisch als Tag der Erscheinung des Herrn bekannt - hat Papst Franziskus am Freitag im Petersdom die Weihnachtsfeierlichkeiten in der römisch-katholischen Kirche abgeschlossen. Der Heilige Vater richtete dabei auch Weihnachtsgrüße an die Ostkirchen, die nach dem alten Julianischen Kalender das Fest der Geburt Christi am morgigen 7. Jänner feiern.

Orthodoxe Christen feierten Epiphania mit Sprung ins Wasser

Athen/Sofia - Mit Sprüngen in kalte Gewässer haben griechisch-orthodoxe Menschen in Griechenland und auf Zypern sowie orthodoxe Christen in Bulgarien am Freitag die Taufe Jesu und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) gefeiert. In griechischen Städten und Gemeinden wurden feierliche Messen gehalten, besonders große Veranstaltungen in Piräus und Thessaloniki übertrug das Staatsfernsehen.

