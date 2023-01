Machtkampf im US-Kongress geht in eine weitere Runde

Washington - Nach elf erfolglosen Versuchen in drei Tagen ist das US-Abgeordnetenhaus am Dreikönigstag erneut zur Wahl eines Vorsitzenden zusammengekommen. Der Republikaner Kevin McCarthy zeigte sich betont optimistisch. "Wir werden Fortschritte machen, wir werden Sie schockieren", sagte er vor Beginn der Sitzung. Einige der Rebellen würden für ihn stimmen, so McCarthy. Wegen der knappen Mehrheit müsste er aber fast alle 20 Abweichler auf seine Seite bringen, was unwahrscheinlich schien.

Wachsoldat in Wiener Neustädter Kaserne erschossen

Wiener Neustadt - In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist Freitagfrüh ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen worden. Sein Vorgesetzter, ein 54-jähriger Unteroffizier aus dem Burgenland, wurde verletzt und ambulant im Spital behandelt. Zu den Schüssen soll es um 6.55 Uhr im Zuge eines Gerangels gekommen sein, bei dem der Grundwehrdiener tödlich getroffen worden sei, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer am Nachmittag. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Kämpfe in der Ukraine trotz Putins Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine ist es trotz der von Kremlchef Wladimir Putin einseitig verkündeten eineinhalb Tage langen Waffenruhe zu erneuten Kämpfen gekommen. Die Ukraine, die die Feuerpause anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests als heuchlerisches Ablenkungsmanöver der russischen Angreifer ablehnt, erklärte am Freitag, ihre Soldaten hätten vor allem im östlichen Donezker Gebiet wieder angegriffen. Angegriffene russische Truppen erwiderten Moskau zufolge auch das Feuer.

Agenda Austria: Staat profitierte von der Inflation

Wien - Die mit voraussichtlich 8,5 Prozent höchste Inflation seit fast 50 Jahren hat dem österreichischen Staat nach Berechnungen der Agenda Austria im vergangenen Jahr Mehreinnahmen von 6,1 Mrd. Euro beschert. Der größte Teil davon stammte aus höheren Mehrwertsteuereinnahmen. Auf der anderen Seite hatte der Staat durch die gestiegenen Preise aber auch Mehrausgaben von 3,9 Mrd. Euro - dazu zählen etwa höhere Beamtenbezüge oder der Zinsendienst.

Radiomoderator Ernst Grissemann im 89. Lebensjahr verstorben

Wien - Der Radiomoderator Ernst Grissemann ist wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag verstorben. Das teilten seine Söhne, der Journalist Stefan und der Kabarettist Christoph Grissemann, in einer Pressemitteilung mit. Der in Imst in Tirol geborene Ernst Grissemann, erster Ö3-Chef und späterer Hörfunkintendant, sei demnach am heutigen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Wien verstorben. Am 18. Februar hätte er seinen 89. Geburtstag gefeiert.

Testpflicht für Reisende aus China ab Samstag

Wien - Die angekündigte Coronatest-Pflicht für Reisende aus China tritt bereits am Samstag in Kraft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dreikönigstag mit. Die entsprechende Novelle der Einreiseverordnung sei bereits kundgemacht worden. Demnach müssen Reisende aus der Volksrepublik China vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Den Fluglinien werde zudem eine FFP2-Maskenpflicht für Passagiere empfohlen.

29 Tote bei Einsatz gegen "El Chapo"-Sohn in Mexiko

Culiac�n - Bei der Festnahme eines Sohnes des berüchtigten Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n in Mexiko sind nach Regierungsangaben 29 Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handle es sich um zehn Militärangehörige und 19 "Gesetzesbrecher", sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Freitag. Ovidio Guzm�n war am Donnerstag im Norden Mexikos verhaftet worden, danach hatten sich Mitglieder von Guzm�ns Drogenkartell Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert.

Polizei fand nach Brand in Urfahr-Umgebung Leiche

Linz - In der Nacht auf Freitag ist ein Bauernhaus im Bezirk Urfahr-Umgebung abgebrannt. Gegen 2.20 Uhr hatte ein Nachbar die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Vom Besitzer des Bauernhauses fehlte seit Ausbruch des Feuers jede Spur, gegen Mittag wurde eine bisher nicht identifizierte Leiche geborgen. Am Haus selbst entstanden schwere Brandschäden, ein Teil der Decke des Obergeschosses brach laut Polizeimeldung ein.

Wiener Börse schließt nach US-Wirtschaftsdaten mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,93 Prozent auf 3.272,44 Punkte. Auch andere Börsen legten nach gut aufgenommenen US-Wirtschaftsdaten zu. Sowohl der US-Arbeitsmarktbericht als auch überraschend schwache Daten aus dem Dienstleistungssektor konnten die Ängste vor Zinserhöhungen etwas mildern. Gut gesucht waren die Aktien von Lenzing (+4,5 Prozent) und Raiffeisen (+2,9 Prozent). Größere Abgaben gab es in CA Immobilien (-1,2 Prozent).

