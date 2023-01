Republikaner McCarthy eroberte US-Parlamentsvorsitz

Washington - Nach einem unerbittlichen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Kevin McCarthy der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Der 57-Jährige wurde in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) im 15. Wahlgang auf den mächtigen Posten gewählt, nachdem ihm diverse Parteikollegen in den vorherigen Durchgängen die Gefolgschaft verweigert hatten und er die nötige Mehrheit deshalb immer wieder verfehlt hatte. US-Präsident Joe Biden gratulierte McCarthy.

Wachsoldat in NÖ Kaserne erschossen - Soldat enthaftet

Wiener Neustadt - Nachdem ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich Freitagfrüh in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt erschossen worden ist, ist der mutmaßliche Schütze enthaftet worden. "Momentan wird von einer Notwehrsituation ausgegangen. Es besteht kein dringender Tatverdacht wegen Mordes", sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zur APA. Der Grundwehrdiener soll seine Kameraden mit einem Sturmgewehr bedroht haben, sein Vorgesetzter soll eingeschritten sein.

Testpflicht für Reisende aus China ab Samstag

Wien - Die angekündigte Coronatest-Pflicht für Reisende aus China tritt bereits am Samstag in Kraft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dreikönigstag mit. Die entsprechende Novelle der Einreiseverordnung sei bereits kundgemacht worden. Demnach müssen Reisende aus der Volksrepublik China vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Den Fluglinien werde zudem eine FFP2-Maskenpflicht für Passagiere empfohlen.

Sechsjähriger schoss in US-Schule auf Lehrerin

Washington - Ein sechsjähriger Schüler hat in einer Volksschule im US-Bundesstaat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Das berichtete die Polizei von Newport News am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Der Erstklässler der Richneck-Schule in der Stadt Newport News befinde sich in Polizeigewahrsam. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag seien keine Schüler verletzt worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Krim abgewehrt

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Flugabwehr hat staatlichen Angaben zufolge erneut einen Drohnenangriff auf die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. Das unbemannte Flugobjekt sei Samstag früh über einer Mole nahe Sewastopol, der Marinebasis der russischen Schwarzmeerflotte, abgeschossen worden. Trotz der von Kremlchef Wladimir Putin anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests einseitig verkündeten Waffenruhe war es in der Ukraine am Freitag zu erneuten Kämpfen gekommen.

2023 Jahr der Entscheidung für Bundesheerbeschaffungen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geht davon aus, dass im heurigen Jahr eine Reihe von Entscheidungen für die im zehnjährigen Aufbauplan vorgesehenen Beschaffungen des Bundesheeres getroffen werden. Man habe zwar "keinen besonderen Druck", dennoch stehe 2023 ganz im Zeichen der "Mission Vorwärts", sagte sie im Gespräch mit der APA. Was die Nachfolge der in die Jahre gekommenen Transportmaschinen C-130 Hercules anbelangt, könnte es recht bald dazu kommen.

Iran-Proteste: Zwei weitere Demonstranten hingerichtet

Teheran - Im Iran sind zwei weitere Demonstranten hingerichtet worden. Die iranische Justizbehörde gab am Samstag bekannt, dass zwei Männer in der Früh gehängt worden seien. Sie sollen während der systemkritischen Proteste im November für den Tod eines Angehörigen der Sicherheitskräfte verantwortlich gewesen sein, so die Justiz auf ihrem Webportal Mizan. Damit steigt die Zahl der hingerichteten Demonstranten im Zuge der mehr als dreimonatigen systemkritischen Proteste auf vier.

19-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Waldviertel

Langschlag/Zwettl - Ein Todesopfer hat am Freitagabend ein Verkehrsunfall in Langschlag im NÖ-Bezirk Zwettl (Waldviertel) gefordert. Wie die Polizei Samstag früh mitteilte, war ein 20-jähriger Einheimischer gegen. 22.30 Uhr auf einem Güterweg in Richtung der Landesstraße L172 mit einem Pkw aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück geprallt. Ein 19-jähriger Beifahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

