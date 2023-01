Republikaner McCarthy eroberte US-Parlamentsvorsitz

Washington - Der Republikaner Kevin McCarthy ist nach einem historischen viertägigen Abstimmungsmarathon und einer bis zuletzt hart geführten innerparteilichen Auseinandersetzung als neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses vereidigt worden. Bei seiner Dankesrede in der Nacht auf Samstag versprach McCarthy, er werde "Gesetze verabschieden, um die Herausforderungen des Landes zu bewältigen". US-Präsident Joe Biden mahnte, es sei nun an der Zeit, "verantwortungsvoll zu regieren".

Zweites Todesopfer nach Pyro-Unfall zu Silvester in NÖ

Ternitz/Graz - Ein schwerer Pyro-Unfall in der Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem zunächst ein 18-Jähriger durch eine zu früh gezündete Kugelbombe gestorben war, ist nun laut Polizei ein Gleichaltriger in einem Grazer Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Exekutive bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage einen "Heute"-Onlinebericht. Zwei weitere Personen hatten bei dem Vorfall Blessuren erlitten.

Moskau: Ukrainische Angriffe trotz Waffenruhe erwidert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz der von Präsident Wladimir Putin angeordneten einseitigen Feuerpause hat die russische Armee eigenen Angaben zufolge während des orthodoxen Weihnachtsfestes ukrainische Angriffe erwidert. "Alle Positionen der ukrainischen Armee, von denen aus Beschuss erfolgte, wurden von den russischen Streitkräften durch Erwiderung des Feuers niedergeschlagen", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag.

Sechsjähriger schoss in US-Schule auf Lehrerin

Williamsburg (Virginia) - Ein Erstklässler hat in seiner Volksschule im US-Staat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie lebensgefährlich verletzt, berichtete die Polizei der Stadt Newport News. Der sechs Jahre alte Schüler der Richneck-Volksschule befinde sich in Polizeigewahrsam. Bei der Tat am Freitagnachmittag seien keine Schüler verletzt worden. Eltern und Schüler seien in der Sporthalle der Schule wieder zusammengeführt worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Soldat im Kosovo verwundet Serben

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo hat ein Soldat außerhalb seiner Dienstzeit zwei ethnische Serben mit Schüssen verwundet und damit Sorgen vor einem Wiederaufflammen der ethnischen Konflikte ausgelöst. Der 33 Jahre alte Soldat der Kosovo-Sicherheitskräfte sei festgenommen worden. Die beiden Opfer - ein 21-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge - wurden im Krankenhaus operiert und sind außer Lebensgefahr.

Kaiser für kontrollierte Arbeitsmigration

Wien - Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser hat sich am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" für eine kontrollierte Arbeitsmigration ausgesprochen. Dort, wo es gewollt sei, soll reguläre Migration unter Rechtsstaatlichkeit organisiert werden, so Kaiser. Die illegale, irreguläre Migration müsse jedenfalls reduziert werden. Kaiser schweben Abkommen mit Drittstaaten wie Marokko oder Tunesien vor.

Ermittlungen nach Tötung eines Rekruten in NÖ Kaserne

Wiener Neustadt - Nach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten Freitagfrüh in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt sind die Ermittlungen am Samstag im Gange gewesen. Der Grundwehrdiener aus Niederösterreich soll von seinem Vorgesetzten, einem Unteroffizier, erschossen worden sein. Die Staatsanwaltschaft geht von Notwehr aus. Der Burgenländer wurde am Kopf verletzt. Für den 54-Jährigen gebe es vorerst "keine dienstrechtlichen Konsequenzen", sagte Bundesheersprecher Michael Bauer zur APA.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Wiener Linienbus getötet

Wien - Ein Fußgänger ist Samstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Linienbus erfasst und niedergestoßen worden. Der 61-Jährige wurde nach Auskunft der Wiener Linien und der Berufsrettung, die mit mehreren Teams ausgerückt war, notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber am Weg ins Spital.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red