Moskau räumt Missachtung von Feuerpause in der Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Missachtung der selbst auferlegten Feuerpause während des orthodoxen Weihnachtsfests eingeräumt. Man habe ukrainische Angriffe erwidert, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertete den Beschuss als neuen Beleg dafür, "wie falsch jegliches Wort ist, das aus Moskau kommt". Ukrainischen Angaben zufolge starben zwei Zivilisten beim Beschuss der Stadt Bachmut.

Selenskyj verhängt Sanktionen gegen Anna Netrebko

Kiew (Kyjiw)/Wien - Die russisch-österreichische Starsopranistin Anna Netrebko ist mit umfassenden Sanktionen der Ukraine belegt worden. Dies geht aus einem am Samstag veröffentlichten Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj hervor. Demnach wurden gegen insgesamt 119 Russen und Ukrainer Sanktionen wie Einreiseverbote oder Vermögenssperren verhängt. Neben Netrebko finden sich etwa der Kreml-Chefideologe Alexander Dugin oder die Chefin des Staatssenders RT, Marita Simonjan, auf der Liste.

Zusammenstoß von Rettungsauto und Pkw in Salzburg: Zwei Tote

Taxenbach - Beim Frontalzusammenstoß eines Rettungsautos mit einem Pkw sind am Samstagabend in Taxenbach (Bezirk Zell am See) zwei Menschen ums Leben gekommen. Es habe sich dabei um den Pkw-Lenker und den Patienten im Rettungsauto gehandelt, berichteten die "Salzburger Nachrichten" (Onlineausgabe). Der Lenker des Rettungsautos wurde schwer verletzt, sein Beifahrer leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Pinzgauer Straße (B311) im Bereich des Trattenbachtunnels.

Mikl-Leitner fordert härtere Strafen bei Klima-Blockaden

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fordert härtere Strafen bei Klima-Blockaden und für Reifenstecher. Die ÖVP-Politikerin sprach sich dafür aus, aus einer Verwaltungsübertretung ein strafrechtliches Delikt nach deutschem Vorbild zu machen. "Wer seine Freiheit dazu missbraucht, das Leben seiner Mitmenschen zu gefährden, dem muss der Entzug seiner Freiheit drohen", teilte Mikl-Leitner der APA mit. Zuvor hatte bereits die FPÖ für Strafverschärfungen plädiert.

Zweites Todesopfer nach Pyro-Unfall zu Silvester in NÖ

Ternitz/Wiener Neustadt - Ein schwerer Pyro-Unfall in der Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem ein 18-Jähriger durch eine zu früh gezündete Kugelbombe gestorben war, ist nun nach Polizeiangaben ein Gleichaltriger im Landesklinikum Wiener Neustadt seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere Personen hatten bei dem Vorfall Blessuren erlitten.

Demonstration in Tel Aviv gegen neue Regierung

Tel Aviv - Mehrere Tausend Menschen sind am Samstagabend in Tel Aviv gegen die neue israelische Regierung auf die Straße gegangen. Das Kabinett des wiedergewählten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu war vergangene Woche vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten, die weitreichende Reformen plant.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Wiener Linienbus getötet

Wien - Ein Fußgänger ist Samstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Linienbus erfasst und niedergestoßen worden. Der 61-Jährige wurde nach Auskunft der Wiener Linien und der Berufsrettung, die mit mehreren Teams ausgerückt war, notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber am Weg ins Spital.

NÖ-Wahl: FPÖ mit viel Kritik an ÖVP in Wahlkampf gestartet

Schwechat - Im kleinen Rahmen und mit viel Kritik an der ÖVP und an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist die FPÖ Niederösterreich am frühen Samstagabend offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. Etwa 350 Sympathisanten waren in Schwechat beim Auftakt dabei. Spitzenkandidat Udo Landbauer gab den Takt im Hinblick auf den 29. Jänner vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red