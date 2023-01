Russlands Feuerpause lief ab: Explosionen gemeldet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz nach dem offiziellen Ende der von Kremlchef Wladimir Putin deklarierten Feuerpause haben die Behörden der Region rund um die ostukrainische Stadt Charkiw mehrere Explosionen gemeldet. Es gebe bereits ein Todesopfer, teilte Gouverneur Oleh Synehubow am Samstagabend auf Telegram mit. Auch in den Gebieten Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Luhansk sowie auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde gleich nach 22.00 Uhr MEZ Luftalarm ausgerufen.

Kogler kündigt "Beschleunigungs-Paket" für Erneuerbare an

Wien - Der große Schwerpunkt der Regierungsklausur kommende Woche wird die Energiesicherheit. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte im APA-Interview ein "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungspaket" an, dessen Teil auch die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung sein soll. Ebenfalls Thema in Mauerbach dürften Anreize für längeres Arbeiten sein. Mit Klebe- und Schüttaktionen im Namen des Klimaschutzes hat das Grünen-Urgestein keine große Freude.

Deutschland: Iraner plante offenbar islamistischen Anschlag

Castrop-Rauxel - Anti-Terror-Ermittler haben in Castrop-Rauxel im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen einen 32-Jährigen festgenommen, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben soll. Der iranische Staatsangehörige sei verdächtig, sich für die Tat die Giftstoffe Rizin und Cyanid besorgt zu haben, teilten die Behörden in der Nacht auf Sonntag mit. Wie weit die Anschlagspläne fortgeschritten waren und ob es schon ein konkretes Anschlagsziel gab, blieb zunächst unklar.

Grenzen offen: Zehntausende reisen von Hongkong nach China

Peking - Nach der Öffnung der chinesischen Grenzen sind am Sonntag zehntausende Reisende aus Hongkong nach China geströmt. Die ersten Besucher aus der chinesischen Sonderverwaltungsregion saßen schon in der Früh (Ortszeit) in Zügen über die Grenzübergänge in die Volksrepublik. Nach dem Ende der rigorosen Null-Covid-Politik vor einem Monat schaffte China mit Wirkung vom Sonntag die meisten Einreisebeschränkungen und vor allem die zuletzt einwöchige Zwangsquarantäne für Besucher ab.

Zusammenstoß von Rettungsauto und Pkw in Salzburg: Zwei Tote

Taxenbach - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Rettungsautos mit einem Pkw sind am Samstagabend in Taxenbach (Bezirk Zell am See in Salzburg) laut Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich dabei um den Pkw-Lenker, einen 42-jährigen Halleiner, und den Patienten (76) im Rettungsauto. Der 60-jährige Ambulanzfahrer und sein Begleiter, ein Zivildiener (19), erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Zweites Todesopfer nach Pyro-Unfall zu Silvester in NÖ

Ternitz/Wiener Neustadt - Ein schwerer Pyro-Unfall in der Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem ein 18-Jähriger durch eine zu früh gezündete Kugelbombe gestorben war, ist nun nach Polizeiangaben ein Gleichaltriger im Landesklinikum Wiener Neustadt seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere Personen hatten bei dem Vorfall Blessuren erlitten.

Mikl-Leitner fordert härtere Strafen bei Klima-Blockaden

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fordert härtere Strafen bei Klima-Blockaden und für Reifenstecher. Die ÖVP-Politikerin sprach sich dafür aus, aus einer Verwaltungsübertretung ein strafrechtliches Delikt nach deutschem Vorbild zu machen. "Wer seine Freiheit dazu missbraucht, das Leben seiner Mitmenschen zu gefährden, dem muss der Entzug seiner Freiheit drohen", teilte Mikl-Leitner der APA mit. Zuvor hatte bereits die FPÖ für Strafverschärfungen plädiert.

