Kogler kündigt "Beschleunigungs-Paket" für Erneuerbare an

Wien - Der große Schwerpunkt der Regierungsklausur kommende Woche wird die Energiesicherheit. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte im APA-Interview ein "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungspaket" an, dessen Teil auch die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung sein soll. Ebenfalls Thema in Mauerbach dürften Anreize für längeres Arbeiten sein. Mit Klebe- und Schüttaktionen im Namen des Klimaschutzes hat das Grünen-Urgestein keine große Freude.

Ministerium meldet weniger Aufgriffe illegaler Migranten

Wien - Das Innenministerium verzeichnet aktuell weniger Aufgriffe bei illegal nach Österreich eingereisten Migranten. Seit Mitte Dezember bis zu den ersten Jännertagen sei ein Rückgang von 70 Prozent registriert worden, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Grund dafür sei das Ende der Visafreiheit für indische und tunesische Staatsbürger in Serbien.

Zwei Wärmekraftwerke in der Ostukraine beschädigt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Russland kontrollierten Teilen der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Besatzungsverwaltung zwei Wärmekraftwerke durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Nach ersten Informationen gehe dies auf Angriffe auf Suhres und Nowji Swit zurück, teilte die Verwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Russland beendete indes die ausgerufene 36-stündige Waffenruhe.

Grenzen offen: Zehntausende reisen von Hongkong nach China

Peking - Nach der Öffnung der chinesischen Grenzen sind am Sonntag zehntausende Reisende aus Hongkong nach China geströmt. Die ersten Besucher aus der chinesischen Sonderverwaltungsregion saßen schon in der Früh (Ortszeit) in Zügen über die Grenzübergänge in die Volksrepublik. Nach dem Ende der rigorosen Null-Covid-Politik vor einem Monat schaffte China mit Wirkung vom Sonntag die meisten Einreisebeschränkungen und vor allem die zuletzt einwöchige Zwangsquarantäne für Besucher ab.

Zahlreiche Tote nach Verkehrsunfall vor Krematorium in China

Peking - Ein Lastwagen ist in Südostchina in eine Besucherschlange auf der Straße vor einer Einäscherungsanstalt gekracht und hat 19 Menschen getötet. Weitere 20 wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Sonntag unter Berufung auf örtliche Behörden. Örtlichen Medien zufolge war ein Lastwagen in einen Trauerzug gefahren.

Fast jeder dritte Europa-Passagier war 2022 verspätet

Berlin/Frankfurt - Der zivile Luftverkehr in Europa war im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge erneut sehr unpünktlich. Trotz eines ausgedünnten Flugplans waren laut Datenanalyse des Fluggastrechteportals Airhelp 244 Millionen Passagiere von Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen betroffen. Bei einer Gesamtheit von 795 Millionen beförderten Passagieren entspricht das knapp 31 Prozent.

Nach Harrys Aussagen über Taliban Sorge um Sportfestival

London - Wegen Aussagen von Prinz Harry über die Tötung von Taliban-Kämpfern hat sich ein britischer Militärexperte besorgt um die Sicherheit der Invictus Games in Düsseldorf geäußert. "Ich gehe davon aus, dass der Grad der Bedrohung definitiv höher sein wird", sagte der ehemalige Marineadmiral Alan West der Sonntagszeitung "Sunday Mirror". Wegen Harrys Aussagen werde es "ernsthafte Sicherheitsprobleme" für die Veranstaltung im September geben.

Alpinunfall in Tirol: 32-jähriger Deutscher tot

Zirl - Ein Deutscher ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Zirl (Bezirk Innsbruck Land) ums Leben gekommen. Wie die Tiroler Polizei Sonntag früh bekannt gab, war der 32-Jährige am Nachmittag in Begleitung von zwei Freunden (23 und 26 Jahre alt) als 3er-Seilschaft in die Mehrseiltour "Jimmy's Kanal" in der Ehnbachklamm eingestiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er am Ende der Tour den Halt und stürzte rund 120 Meter tief bis zum Wandfuß ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red