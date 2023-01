Kogler kündigt "Beschleunigungs-Paket" für Erneuerbare an

Wien - Der große Schwerpunkt der Regierungsklausur kommende Woche wird die Energiesicherheit. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte im APA-Interview ein "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungspaket" an, dessen Teil auch die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung sein soll. Ebenfalls Thema in Mauerbach dürften Anreize für längeres Arbeiten sein. Mit Klebe- und Schüttaktionen im Namen des Klimaschutzes hat das Grünen-Urgestein keine große Freude.

Sicherheitsgipfel zu Klima-Blockaden am Dienstag in NÖ

St. Pölten - In Niederösterreich wird am Dienstag ein Sicherheitsgipfel zu Klima-Blockaden in Szene gehen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird sich in St. Pölten mit Vertretern von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei austauschen, wurde der APA am Sonntag mitgeteilt. Bereits am Samstag hatte die Landeschefin härtere Strafen bei Klima-Blockaden und für Reifenstecher gefordert. Aus einer Verwaltungsübertretung solle ein strafrechtliches Delikt nach deutschem Vorbild werden.

Zwei Wärmekraftwerke in der Ostukraine beschädigt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Russland kontrollierten Teilen der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Besatzungsverwaltung zwei Wärmekraftwerke durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Nach ersten Informationen gehe dies auf Angriffe auf Suhres und Nowji Swit zurück, teilte die Verwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Russland beendete indes die ausgerufene 36-stündige Waffenruhe.

UNO sieht größte Fluchtbewegung seit Zweitem Weltkrieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Der russische Angriff auf die Ukraine hat laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat zur größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit seien ohne Beispiel in der Geschichte von Flucht und Vertreibung seit 1945, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. "Mehr als 7,9 Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen, weitere 5,9 Millionen sind innerhalb der Ukraine vertrieben", sagte die UNHCR-Vertreterin in Deutschland, Katharina Lumpp.

Ministerium meldet weniger Aufgriffe illegaler Migranten

Wien - Das Innenministerium verzeichnet aktuell weniger Aufgriffe bei illegal nach Österreich eingereisten Migranten. Seit Mitte Dezember bis zu den ersten Jännertagen sei ein Rückgang von 70 Prozent registriert worden, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Grund dafür sei das Ende der Visafreiheit für indische und tunesische Staatsbürger in Serbien.

Kommissions-Erstbericht nach Tötung eines Soldaten in NÖ

Wiener Neustadt - Nach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Sonntag der Erstbericht der vom Bundesheer eingesetzten Untersuchungskommission vorgelegen. Laut Heeressprecher Michael Bauer sie dies "eine Zusammenfassung all dessen, was bereits bekannt ist", neue Details gebe es nicht. Der Bericht bilde die Basis für "alle weiteren Untersuchungen des Bundesheeres" in der Causa, wurde betont.

Fast jeder dritte Europa-Passagier war 2022 verspätet

Berlin/Frankfurt - Der zivile Luftverkehr in Europa war im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge erneut sehr unpünktlich. Trotz eines ausgedünnten Flugplans waren laut Datenanalyse des Fluggastrechteportals Airhelp 244 Millionen Passagiere von Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen betroffen. Bei einer Gesamtheit von 795 Millionen beförderten Passagieren entspricht das knapp 31 Prozent.

Zahlreiche Tote nach Verkehrsunfall vor Krematorium in China

Peking - Ein Lastwagen ist in Südostchina in eine Besucherschlange auf der Straße vor einer Einäscherungsanstalt gekracht und hat 19 Menschen getötet. Weitere 20 wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Sonntag unter Berufung auf örtliche Behörden. Örtlichen Medien zufolge war ein Lastwagen in einen Trauerzug gefahren.

