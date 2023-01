Bolsonaro-Anhänger stürmten Kongress in Brasilia

Brasilia - Radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro haben das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Bras�lia gestürmt und kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Sie drangen am Sonntag (Ortszeit) in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Pal�cio do Planalto ein und randalierten in Sitzungssälen und Büros. Nach Stunden wurden sie von Sicherheitskräften wieder vertrieben.

Nach der Abschottung - Erster Flug aus China landet in Wien

Shanghai/Wien - Nach dem Ende der Null-Covid-Politik und fast drei Jahre andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. In Österreich ist der erste Flug aus China Montagfrüh angekommen. Die Austrian-Airlines-Maschine aus Shanghai landete gegen 6.25 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Wegen der starken Corona-Ausbreitung im Land hat Österreich wie zahlreiche andere Länder eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt.

Tote mit Kopf- und Stichwunden in Wiener Wohnhaus entdeckt

Wien - In einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf ist Sonntagnachmittag eine 31-Jährige tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens - die Leiche wies massive Kopfverletzungen und eine schwere Stichwunde im Bauchbereich auf, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Entdeckt wurde die Tote von ihrem Ehemann (32). Dieser gab an, er sei gerade von einem mehrtägigen Skiurlaub zurückgekehrt.

Hörl will Werbeverbot für Flugreisen oder Sondersteuer

Innsbruck - Seilbahnen-Chef und ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl, dessen Branche oft wegen vermeintlicher Umweltschädlichkeit ins Fadenkreuz gerät, dreht nun den Klima-Spieß um: Statt auf die Seilbahnen "hinzuhauen", die am wenigsten CO2 verursachen, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen, forderte Hörl im APA-Gespräch.

US-Präsident Biden reist an Südgrenze der USA

El Paso (Texas) - Überschattet von tiefen politischen Spannungen ist US-Präsident Joe Biden erstmals seit Beginn seiner Amtszeit an die Südgrenze der USA im Bundesstaat Texas gereist. Biden traf bei seinem mehrstündigen Besuch am Sonntag in der Stadt El Paso Grenzbeamte und ging entlang der Grenzmauer zu Mexiko. Der Demokrat wurde zuvor am Flughafen der Grenzstadt kühl von dem texanischen Gouverneur Greg Abbott empfangen.

Griechischer EU-Politiker wirft der Türkei Revisionismus vor

Athen/Ankara - Der griechische Europaabgeordnete Manolis Kefalogiannis wirft der Türkei angesichts des schwelenden Konflikts mit seinem Land Revisionismus vor. "Die Türkei hat, insbesondere nach dem Putsch von 2016, ihre europäische Orientierung verloren. Sie verhält sich oft wie ein Unruhestifter und verstößt gegen das Völkerrecht und die UNO-Charta", erklärte der EVP-Parlamentarier im APA-Gespräch. "Das Problem besteht darin, dass die Türkei zu einer revisionistischen Macht geworden ist."

