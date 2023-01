Bolsonaro-Anhänger stürmten Kongress in Brasilia

Brasilia - Radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro haben das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Bras�lia gestürmt und kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Sie drangen am Sonntag (Ortszeit) in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Pal�cio do Planalto ein und randalierten in Sitzungssälen und Büros. Nach Stunden wurden sie von Sicherheitskräften wieder vertrieben.

Nach der Abschottung - Erster Flug aus China landet in Wien

Shanghai/Wien - Nach dem Ende der Null-Covid-Politik und fast drei Jahre andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. In Österreich ist der erste Flug aus China Montagfrüh angekommen. Die Austrian-Airlines-Maschine aus Shanghai landete gegen 6.25 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Wegen der starken Corona-Ausbreitung im Land hat Österreich wie zahlreiche andere Länder eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt.

Tote mit Kopf- und Stichwunden in Wiener Wohnhaus entdeckt

Wien - In einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf ist Sonntagnachmittag eine 31-Jährige tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens - die Leiche wies massive Kopfverletzungen und eine schwere Stichwunde im Bauchbereich auf, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Entdeckt wurde die Tote von ihrem Ehemann (32). Dieser gab an, er sei gerade von einem mehrtägigen Skiurlaub zurückgekehrt.

Alarmfahndung in Linz nach mutmaßlicher Beziehungstat

Linz - In Linz ist Montagvormittag nach einer mutmaßlichen Beziehungstat nach einem 41-Jährigen gefahndet worden. Der Mann soll seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach der Attacke flüchtete er, das Opfer rief noch selbst um 6.45 Uhr die Polizei.

Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Wien - Klimaschützer der Organisation "Letzte Generation" haben Montagfrüh eine Aktionswoche in Wien gestartet und Straßen vor Schulen blockiert. Wo genau die Proteste stattfinden sollten, war zuvor unklar. Um 7.45 Uhr, kurz vor Schulbeginn nach den Weihnachtsferien, wurden vor Schulgebäuden in der Burggasse, Gymnasiumstraße und auf der Roßauer Lände "verkehrsberuhigte Zonen geschaffen", wie es die Aktivisten nannten. Laut Polizei kam es zu "umfangreichen Verkehrsbehinderungen".

Freispruch für Tschechiens Ex-Premier in Betrugsprozess

Prag - Der frühere tschechische Regierungschef Andrej Babiš ist in dem Prozess um die sogenannte "Storchennest"-Affäre freigesprochen worden. Das Prager Stadtgericht gab das mit Spannung erwartete Urteil am Montag - vier Tage vor der Präsidentschaftswahl, bei der Babiš kandidiert - bekannt. Der milliardenschwere Besitzer der Agrofert-Holding war wegen EU-Subventionsbetrug in Millionenhöhe angeklagt. Die Anklage hatte eine dreijährige Haftstrafe auf Bewährung gefordert.

Lungendurchschuss als Todesursache von Wachsoldat in NÖ

Wiener Neustadt - Nach der Tötung eines Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Montag das vorläufige Obduktionsergebnis bekannt gegeben worden. Laut Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, gilt ein Lungendurchschuss als Ursache für den Tod des 20-Jährigen. Resultate einer toxikologischen Expertise und eines Schussgutachtens werden erst in mehreren Wochen vorliegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red