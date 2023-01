Regierungsklausur zu Energiesicherheit und Antikorruption

Wien - Auf der zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach, die am Dienstag startet, werden ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und eine Einigung auf die Reform des Korruptionsstrafrechts erwartet. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden. Im Vorfeld der Klausur wurden von verschiedenen Seiten Forderungen laut.

Brasilianische Polizei räumt Bolsonaro-Protestcamp

Brasilia - Nach dem Angriff radikaler Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Bras�lia ist das Camp der Unterstützer des rechten Ex-Staatschefs in der Hauptstadt geräumt worden. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten umstellten das Zeltlager vor dem Hauptquartier der Streitkräfte am Montagmorgen (Ortszeit), wie im Fernsehen zu sehen war. Weltweit wurde der Sturm scharf verurteilt, auch Bolsonaro distanzierte sich von den USA aus.

Nach der Abschottung - Erster Flug aus China landet in Wien

Shanghai/Wien - Nach dem Ende der Null-Covid-Politik und fast drei Jahre andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. In Österreich ist der erste Flug aus China Montagfrüh angekommen. Die Austrian-Airlines-Maschine aus Shanghai landete gegen 6.25 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Wegen der starken Corona-Ausbreitung im Land hat Österreich wie zahlreiche andere Länder eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt.

Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Wien - Klimaschützer der Organisation "Letzte Generation" haben Montagfrüh eine Aktionswoche in Wien gestartet und Straßen vor Schulen blockiert. Um 7.45 Uhr, kurz vor dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, wurden vor Schulgebäuden in der Burggasse, Gymnasiumstraße und auf der Roßauer Lände "verkehrsberuhigte Zonen geschaffen", wie es die Aktivisten nannten. Laut Polizei kam es zu "umfangreichen Verkehrsbehinderungen".

Ökologe Franz Essl ist "Wissenschafter des Jahres"

Wien - Der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essl ist "Wissenschafter des Jahres 2022". Am Montag, knapp vor seinem 50. Geburtstag am 14. Jänner, hat er die Auszeichnung des Klubs der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten für seine Vermittlungsarbeit entgegengenommen. Der Botaniker ist seit Jahren Stammgast in der Liste der meistzitierten Forscher weltweit und einer der prononciertesten Hinweisgeber des Landes in Sachen Artenschutz und Klimawandel.

Hörl will Werbeverbot für Flugreisen oder Sondersteuer

Innsbruck - Seilbahnen-Chef und ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl, dessen Branche oft wegen vermeintlicher Umweltschädlichkeit ins Fadenkreuz gerät, dreht nun den Klima-Spieß um: Statt auf die Seilbahnen "hinzuhauen", die am wenigsten CO2 verursachen, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen, forderte Hörl im APA-Gespräch.

Raiffeisen gerät in der Ukraine unter Druck

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Raiffeisen Bank International (RBI) gerät laut einem Bericht des "Standard" in der Ukraine zunehmend unter Druck. Der Vorstandsvorsitzende Johann Strobl und ein weiterer Vorstand der Bank, Andreas Gschwenter wurden in Kiew auf eine Liste von Personen gesetzt, die für Sanktionen empfohlen werden. Neben den Sanktionsempfehlungen wird der RBI aktuell auch vorgeworfen, russischen Soldaten Kreditstundungen zu gewähren. Die RBI sagt, sie sei gesetzlich dazu verpflichtet.

Außenhandel spürbar belebt und defizitär

Wien - Der heimische Außenhandel ist im Zeitraum Jänner bis Oktober 2022 im Vergleich zum Coronajahr davor massiv gewachsen. Allerdings blieb unter dem Strich ein Defizit von knapp 16 Mrd. Euro und war deutlich größer als im Vergleichszeitraum 2021 mit nur rund 10,1 Mrd. Euro, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Montag, hervorgeht. Allein im vergangenen Oktober belief sich das Passivum demnach auf etwa 1,9 Mrd. Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red