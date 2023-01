Obdachloser soll Mutter in Wien getötet haben

Wien - Die tödliche Messerattacke auf eine 31-jähriger Mutter am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf dürfte geklärt sein. Die Polizei bestätigte einen Bericht der "Kronen Zeitung" (online), wonach ein obdachloser, polnischer Staatsbürger unweit des Tatortes als tatverdächtig festgenommen wurde. Nähere Informationen sollen bei einer Pressekonferenz um 16.00 Uhr folgen.

Brasilianische Polizei räumt Bolsonaro-Protestcamp

Brasilia - Nach dem Angriff radikaler Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Bras�lia ist das Camp der Unterstützer des rechten Ex-Staatschefs in der Hauptstadt geräumt worden. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten umstellten das Zeltlager vor dem Hauptquartier der Streitkräfte am Montagmorgen (Ortszeit), wie im Fernsehen zu sehen war. Weltweit wurde der Sturm scharf verurteilt, auch Bolsonaro distanzierte sich von den USA aus.

Nach der Abschottung - Erster Flug aus China landet in Wien

Shanghai/Wien - Nach dem Ende der Null-Covid-Politik und fast drei Jahre andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. In Österreich ist der erste Flug aus China Montagfrüh angekommen. Die Austrian-Airlines-Maschine aus Shanghai landete gegen 6.25 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Wegen der starken Corona-Ausbreitung im Land hat Österreich wie zahlreiche andere Länder eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt.

Regierungsklausur zu Energiesicherheit und Antikorruption

Wien - Auf der zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach, die am Dienstag startet, werden ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und eine Einigung auf die Reform des Korruptionsstrafrechts erwartet. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden. Im Vorfeld der Klausur wurden von verschiedenen Seiten Forderungen laut.

Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Wien - Klimaschützer der Organisation "Letzte Generation" haben Montagfrüh eine Aktionswoche in Wien gestartet und Straßen vor Schulen blockiert. Um 7.45 Uhr, kurz vor dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, wurden vor Schulgebäuden in der Burggasse, Gymnasiumstraße und auf der Roßauer Lände "verkehrsberuhigte Zonen geschaffen", wie es die Aktivisten nannten. Laut Polizei kam es zu "umfangreichen Verkehrsbehinderungen".

Täter nach mutmaßlicher Beziehungstat in Linz geschnappt

Linz - Ein 41-Jähriger, der Montagfrüh in Linz seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist zu Mittag im angrenzenden Leonding (Bezirk Linz-Land) gefasst worden. Es sei zu Schussabgaben gekommen und Polizisten seien verletzt worden, hieß es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Frau hatte um 6.45 Uhr selbst die Polizei gerufen und wurde mit Verletzungen im Bauchraum ins Spital gebracht.

Hörl will Werbeverbot für Flugreisen oder Sondersteuer

Innsbruck - Seilbahnen-Chef und ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl, dessen Branche oft wegen vermeintlicher Umweltschädlichkeit ins Fadenkreuz gerät, dreht nun den Klima-Spieß um: Statt auf die Seilbahnen "hinzuhauen", die am wenigsten CO2 verursachen, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen, forderte Hörl im APA-Gespräch.

14 Jahre Haft nach Halsstich im Anschluss an Deutsch-Kurs

Wien - Der Prozess um eine Messerattacke im Anschluss an einen Deutschkurs in Wien ist am Montag mit einem Schuldspruch wegen Mordversuchs zu Ende gegangen. Der Angeklagte wurde nicht rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Zu der blutigen Auseinandersetzung war es am 12. Juli 2022 gekommen. Der Syrer soll einem Landsmann ein Klappmesser drei Mal in den Hals, die linke Achsel und die Brust gestochen haben, nachdem dieser ihn wegen mangelnden Lernfortschritts gehänselt hatte.

