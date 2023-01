Brasilianische Polizei räumt Bolsonaro-Protestcamp

Brasilia - Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Bras�lia sind rund 1.200 Unterstützer des früheren rechten Staatschefs vorläufig festgenommen worden. Sicherheitskräfte räumten am Montag ein Camp der Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in der brasilianischen Hauptstadt und setzten die Aktivisten vorübergehend fest, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Hörl will Werbeverbot für Flugreisen oder Sondersteuer

Innsbruck - Seilbahnen-Chef und ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl, dessen Branche oft wegen vermeintlicher Umweltschädlichkeit ins Fadenkreuz gerät, dreht nun den Klima-Spieß um: Statt auf die Seilbahnen "hinzuhauen", die am wenigsten CO2 verursachen, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen, forderte Hörl im APA-Gespräch.

31-Jährige in Wien getötet: Obdachloser tatverdächtig

Wien - Die tödliche Messerattacke auf eine 31-jähriger Mutter am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf dürfte geklärt sein. Die Polizei bestätigte einen Bericht der "Kronen Zeitung" (online), wonach ein obdachloser, polnischer Staatsbürger unweit des Tatortes als tatverdächtig festgenommen wurde. Nähere Informationen sollen bei einer Pressekonferenz um 16.00 Uhr folgen.

Regierungsklausur zu Energiesicherheit und Antikorruption

Wien - Auf der zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach, die am Dienstag startet, werden ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und eine Einigung auf die Reform des Korruptionsstrafrechts erwartet. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden. Im Vorfeld der Klausur wurden von verschiedenen Seiten Forderungen laut.

Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Wien - Klimaschützer der Organisation "Letzte Generation" haben Montagfrüh eine Aktionswoche in Wien gestartet und Straßen vor Schulen blockiert. Um 7.45 Uhr, kurz vor dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, wurden vor Schulgebäuden in der Burggasse, Gymnasiumstraße und auf der Roßauer Lände "verkehrsberuhigte Zonen geschaffen", wie es die Aktivisten nannten. Laut Polizei kam es zu "umfangreichen Verkehrsbehinderungen".

Drei weitere Todesurteile im Iran - Haft für Fußballer

Teheran - Im Iran hat die Justiz drei weitere Todesurteile im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten gesprochen. Wie das Justizportal Misan am Montag mitteilte, wird den Verurteilten zur Last gelegt, im November drei Sicherheitsbeamte in der Millionenstadt Isfahan im Zentraliran getötet zu haben. Gegen die Urteile kann noch Berufung eingelegt werden.

Freispruch für Tschechiens Ex-Premier in Betrugsprozess

Prag - Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Tschechien ist der frühere Regierungschef Andrej Babiš im Betrugsprozess um die sogenannte "Storchennest"-Affäre freigesprochen worden. Das Prager Stadtgericht gab das mit Spannung erwartete Urteil am Montag bekannt. Die Babiš von der Anklage vorgeworfenen Taten seien nicht strafbar, sagte Richter Jan Scott am Montag. Der milliardenschwere Unternehmen gilt als einer der Favoriten bei der am Freitag beginnenden Präsidentschaftswahl.

14 Jahre Haft nach Halsstich im Anschluss an Deutsch-Kurs

Wien - Der Prozess um eine Messerattacke im Anschluss an einen Deutschkurs in Wien ist am Montag mit einem Schuldspruch wegen Mordversuchs zu Ende gegangen. Der Angeklagte wurde nicht rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Zu der blutigen Auseinandersetzung war es am 12. Juli 2022 gekommen. Der Syrer soll einem Landsmann ein Klappmesser drei Mal in den Hals, die linke Achsel und die Brust gestochen haben, nachdem dieser ihn wegen mangelnden Lernfortschritts gehänselt hatte.

Wiener Börse legt am Nachmittag zu, ATX gewinnt 0,6 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag zugelegt. Der ATX stieg bis 14.30 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.291,20 Punkte. Auch andere Börsen in Europa zeigten moderate Gewinne. Positive Impulse liefert die Öffnung des chinesischen Marktes nach den strengen Covid-Maßnahmen. Zudem dürfte der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht die kursierenden Zinserhöhungsängste gemildert haben. Gut gesucht waren in Wien Lenzing (plus 6,3 Prozent) und Wienerberger (plus 3,6 Prozent).

