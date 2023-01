Obdachloser dürfte zwei Menschen in Wien getötet haben

Wien - Die Bluttaten an einem Apotheker in Wien-Donaustadt und einer zweifachen Mutter in Floridsdorf dürften von ein- und demselben Täter verübt worden sein. Die Polizei hat am Sonntag einen Verdächtigen festgenommen, seine DNA wurde an beiden Tatorten entdeckt. Es handelt sich um einen 50-jährigen, obdachlosen Polen. Die Taten dürfte ohne erkennbares Motiv verübt worden sein. "Es scheint sich um willkürliche Taten gehandelt zu haben", sagte Oberstleutnant Dietmar Berger.

Rund 1.2000 Festnahmen nach Krawallen in Brasilien

Brasilia - Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Bras�lia sind rund 1.200 seiner Unterstützer vorläufig festgenommen worden. Sicherheitskräfte räumten am Montag ein Camp der Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in der Hauptstadt und setzten die Aktivisten vorübergehend fest, wie das Nachrichtenportal "G1" berichtete. Die Menschen seien in rund 40 Bussen weggebracht worden.

Regierungsklausur zu Energiesicherheit und Antikorruption

Wien - Auf der zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach, die am Dienstag startet, wird ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien erwartet. Nach APA-Informationen ist man sich in Teilbereichen schon einig. Außerdem dürfte die lange geplante Reform des Korruptionsstrafrechts präsentiert werden. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Irans Botschafter nach Todesurteilen ins Außenamt zitiert

Teheran - Im Iran hat die Justiz drei weitere Todesurteile im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten gesprochen. Wie das Justizportal Misan am Montag mitteilte, wird den Verurteilten zur Last gelegt, im November drei Sicherheitsbeamte in der Millionenstadt Isfahan im Zentraliran getötet zu haben. Gegen die Urteile kann noch Berufung eingelegt werden. Österreich, Deutschland, Frankreich, Dänemark und Norwegen zitierten indes die iranischen Botschafter in die Außenministerien.

Mehrere Verletzte bei Festnahme nach Messerattacke in Linz

Linz - Nach einer mutmaßlichen Messerattacke auf seine 42-jährige Ehefrau Montagfrüh hat ein 41-Jähriger bis zur dramatischen Festnahme mit mehreren Schussabgaben eine Spur mit mehreren Verletzten und Autounfällen von Linz nach Leonding gezogen. Eine Polizistin und ein Polizist seien schwer verletzt worden, informierte die Landespolizeidirektion OÖ am Nachmittag. Der Verdächtige sei laut Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder einschlägig vorbestraft.

Erster Blockabfertigungs-Tag in Tirol führte zu Staus

Kufstein/Kiefersfelden/Innsbruck - Der erste Tag im neuen Jahr, an dem an der Grenze zwischen Tirol und Bayern eine Lkw-Blockabfertigung durchgeführt wurde, hat zu einem 21 Kilometer langen Stau in Deutschland geführt. Der Stau reichte laut der Deutschen Presseagentur (dpa) fast bis zum Inntaldreieck. Tirols Verkehrslandesrat Ren� Zumtobel (SPÖ) sagte der APA, dass während der vier Stunden andauernden Dosierung 920 Lkw den Checkpoint passierten und begründete die Maßnahme mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

30 Fahrgäste bei Angriff auf Bahnhof in Nigeria entführt

Lagos - In Nigeria haben Bewaffnete einen Bahnhof angegriffen und mehr als 30 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Nach Polizeiangaben hatten die Angreifer an dem Bahnhof im südlichen Bundesstaat Edo am Samstagabend erst geschossen und dann wartende Fahrgäste entführt. Ein Sprecher der Regierung von Edo sagte, einer der 32 Entführten sei nach dem Angriff entkommen. Nach den anderen suche die Polizei. Es gab zudem mehrere Verletzte.

UNO: Erholung der Ozonschicht auf gutem Weg

Denver (Colorado) - Die Ozonschicht ist derzeit auf gutem Weg, sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte zu erholen. Darauf wies ein von der UNO eingesetztes Expertengremium am Montag bei der Jahrestagung der American Meteorological Society in Denver hin. Der beschlossene Ausstieg bei vielen ozonschädigenden Substanzen komme zudem dem Klimaschutz zugute.

