Klimaproteste Dienstagfrüh am Wiener Praterstern fortgesetzt

Wien - Die Klimaproteste der Letzten Generation gehen weiter: Am Dienstag wurde der Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert, indem sämtliche Zufahrten gesperrt wurden. Unterstützung bekamen die Aktivisten dabei von rund 40 Wissenschaftern, die sich sowohl mit deren Anliegen als auch deren Methoden solidarisierten: "Ja zu Tempo 100 auf Autobahnen, nein zu Fracking in Österreich."

Regierung berät auf Klausur über Energieversorgung

Wien/Mauerbach - Die türkis-grüne Koalition begibt sich zum Start des neuen Arbeitsjahres auf Klausur. Im niederösterreichischen Mauerbach soll Dienstag und Mittwoch ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien geschnürt werden. Außerdem ist nach Informationen der APA damit zu rechnen, dass die Regierung eine Einigung auf das neue Korruptionsstrafrecht präsentieren wird. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" im Handel

London - Er schnupfte mehrmals Kokain, erlebte sein erstes Mal mit einer älteren Frau und geriet handfest mit Bruder William aneinander: Nach Bekanntwerden zahlreicher Details können Royal-Fans nun alle Anekdoten aus Prinz Harrys Autobiografie selbst nachlesen. "Reserve", wie der deutsche Titel des Buchs lautet, erschien in der Nacht auf Dienstag. In London öffneten einige Buchläden eigens schon um Mitternacht für den Verkauf.

Migration und Drogen im Fokus bei Biden-Besuch in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei einem Besuch in Mexiko bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder, um den Schmuggel mit tödlichen Drogen und einen Rekord an illegaler Migration in die USA in den Griff zu bekommen. Zum Auftakt einer zweitägigen Visite in Mexiko-Stadt kam Biden am Montagabend (Ortszeit) mit seinem mexikanischen Amtskollegen Andr�s Manuel L�pez Obrador zusammen.

Entwarnung nach massivem Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Nach einem massiven Erdbeben im Osten von Indonesien haben die Behörden Entwarnung gegeben. Dem Katastrophenschutz des Inselstaates zufolge wurden keine Todesopfer verzeichnet. Jedoch habe das Beben der Stärke 7,6, das über Hunderte Kilometer Erschütterungen ausgelöst hatte, mehr als ein Dutzend Häuser und zwei Schulen beschädigt, sagte Behördensprecher Abdul Muhari am Dienstag. Am schlimmsten betroffen sei die Inselgruppe Tanimbar, die zu den Molukken gehört.

Saniertes Parlament vor Wiedereröffnung

Wien - Mehr als fünf Jahre lang wurde das im 19. Jahrhundert erbaute Parlamentsgebäude in Wien saniert und modernisiert. Am Donnerstag (12. Jänner) wird das denkmalgeschützte Haus am Ring nun festlich wiedereröffnet. Damit geht zu Ende, was 2014 von allen Parlamentsfraktionen einstimmig per Gesetz beschlossen worden war. Fast eine halbe Milliarde Euro floss - inklusive Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz - in das Projekt.

Haushaltsenergie verteuerte sich im November um 42 Prozent

Wien - Die heimischen Haushalte haben im November 2022 weiterhin deutlich mehr für Energie zahlen müssen als ein Jahr davor. Zwar gab es gegenüber Oktober eine leichte Entspannung bei den Haushaltsenergiepreisen, im Jahresvergleich betrug der Anstieg im Schnitt aber rund 42 Prozent, zeigen Berechnungen der Österreichischen Energieagentur. Besonders kräftige Steigerungen gab es bei Holzpellets (+148 Prozent) und Erdgas (+109 Prozent), wo sich die Preise mehr als verdoppelt haben.

Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als US-Vize entdeckt

Washington - Brisanter Fund: In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus dessen Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Die Dokumente wurden nacg Angaben des Weißen Hauses beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in Washington im November gefunden worden. Der Fund ist für Biden heikel, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Amtsvorgänger Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt.

