Regierung berät auf Klausur über Energieversorgung

Wien/Mauerbach - Die türkis-grüne Koalition begibt sich zum Start des neuen Arbeitsjahres auf Klausur. Im niederösterreichischen Mauerbach soll Dienstag und Mittwoch ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien geschnürt werden. Außerdem ist nach Informationen der APA damit zu rechnen, dass die Regierung eine Einigung auf das neue Korruptionsstrafrecht präsentieren wird. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Klimaproteste Dienstagfrüh am Wiener Praterstern fortgesetzt

Wien - Die Klimaproteste der Letzten Generation gehen weiter: Am Dienstag wurde der Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert, indem sämtliche Zufahrten gesperrt wurden. Unterstützung bekamen die Aktivisten dabei von rund 40 Wissenschaftern, die sich sowohl mit deren Anliegen als auch deren Methoden solidarisierten: "Ja zu Tempo 100 auf Autobahnen, nein zu Fracking in Österreich."

Österreich laut offiziellem Bericht ein Spionage-Paradies

Wien - Österreich gilt seit Jahrzehnten als bevorzugtes Operationsgebiet ausländischer Geheimdienste. Dies wird nun auch von der österreichischen Spionageabwehr offiziell bestätigt. Ein Grund dafür sei die Gesetzeslage, die "ein Operieren auf österreichischem Staatsgebiet aufgrund der vergleichsweise sehr niedrigen Strafdrohung attraktiv macht", heißt es im jüngst veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2021. Hauptakteure seien Russland, China, der Iran und die Türkei.

Weitere Zeugen vor Urteil in Strache-Prozess befragt

Wien - Am Wiener Straflandesgericht ist in der Neuauflage des Prikraf-Prozesses am Dienstag ein Urteil erwartet worden. Der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache war in der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden, das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil wieder auf. Als letzte Zeugen wurden blaue Abgeordnete befragt, die einen Initiativantrag der damaligen Oppositionspartei mit unterzeichneten.

Migration und Drogen im Fokus bei Biden-Besuch in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei einem Besuch in Mexiko bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder, um den Schmuggel mit tödlichen Drogen und einen Rekord an illegaler Migration in die USA in den Griff zu bekommen. Zum Auftakt einer zweitägigen Visite in Mexiko-Stadt kam Biden am Montagabend (Ortszeit) mit seinem mexikanischen Amtskollegen Andr�s Manuel L�pez Obrador zusammen.

Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als US-Vize entdeckt

Washington - Brisanter Fund: In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus dessen Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Die Dokumente wurden nach Angaben des Weißen Hauses beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in Washington im November gefunden worden. Der Fund ist für Biden heikel, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Amtsvorgänger Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt.

Britische Weltraum-Mission gescheitert

London - Beim ersten Satellitenstart von britischem Boden ist es in der Nacht auf Dienstag zu Problemen gekommen. Zwar hob "Cosmic Girl", wie der zur fliegenden Startrampe umgebaute Jumbojet genannt wird, wie geplant vom Flughafen Newquay ab, und auch die Trägerrakete wurde wie vorgesehen auf ihre Reise geschickt. Doch als die zweite Stufe des Triebwerks zündete, "kam es zu einer Unregelmäßigkeit im System, die die Mission vorzeitig beendete", so die US-Firma Virgin Orbit.

